Що обере Трамп: тиск на Росію чи вихід із переговорів, - думка політолога

Президент США Дональд Трамп розчарований, що не може швидко завершити війну в Україні. Тому він може як запровадити жорсткі санкції проти РФ, так і взагалі вийти із переговорного процесу.

"Знаючи Трампа, наскільки ми можемо його знати, обидва ці варіанти, вони ймовірні. І те, що там Трамп якось може активізуватися в контексті якихось конкретних кроків, як і те, що Трамп може сказати: "Та, ви всі там не хочете миру, я на вас образився, займайтеся далі самі своїми проблемами", - зазначив політолог.

Розчарування Трампа

На його думку, вихід Трампа із переговорного процесу щодо завершення війни в Україні абсолютно не виключений. Тим паче, що і сам президент США і його оточення останнім часом інтенсивно про це натякає.

"Тому, знаєте, це все прогнозувати достатньо важко. Очевидно, що Трамп реально розчарований цим переговорним процесом. Тому що він очевидно виявився зовсім не таким, як він сам собі малював і як малювали численні посередники з боку Росії", - розповів Олещук.

Перемовини з Росією

Він припускає, що росіяни вели розмови з Трампом ще починаючи із виборчої кампанії. Ймовірно, було багато розмов про те, що це "війна Байдена", тому зараз Трамп це повторює.

"Було багато розмов, що "це все тому, що Байден хотів затягнути Україну в НАТО", а "завтра ми з вами домовимося, а все буде прекрасно", "нам головне якось зупинити війну", "головне нам якось врятувати обличчя", "ми швидко все заморозимо" і так далі. І Трамп, очевидно, у все це вірив", вважає експерт.

Саме тому президент США, на думку політолога, так впевнено і чітко говорив, що швидко завершить війну за день, за місяць, за сто днів. А потім, коли Трамп зіткнувся із реальною Росією, то стало зрозуміло, що ніяких дипломатичних лаврів він не одержить.

Лаври миротворця

"Ніяка там Нобелівська премія миру йому не світить. Чи інші якісь відзнаки за те, який він "прекрасний миротворець". І це дійсно, мабуть, серйозно Трампа розчаровує. Тому що він же у все це заходив заради лаврів, заради шани, заради того, щоб показати, який він "великий миротворець", який він геніальний політик і дипломат. А виявляється, що в кінцевому рахунку треба або продовжувати лінію Байдена і визнавати, що просто так з Росією не домовишся", - додав політолог.

За словами Олещука, тепер у Трампа є два шляхи: задіяти якість елементи військового і санкційного тиску або просто ганебно тікати з процесу і сказати" "Я ні на що не спроможний".

Потенційна ганьба

"Ну, звичайно, він такого не скаже. Він скаже, що це "війна Обами", це "війна Байдена" тощо. Але все одно буде виглядати ганебно. Він, мабуть, це розуміє. З іншого боку для нього теж неприємно визнати, що в принципі політика адміністрації Байдена була не те, щоб правильна, але особливих альтернатив немає. І, коротше кажучи, вимальовується, що весь цей процес нічого, крім ганьби потенційної, йому в принципі не несе", - додав Олещук.

Зрозуміло, що Трампу це все не подобається, і він постійно про це говорить, додав політолог.

"Тому що він чекав на швидку дипломатичну перемогу, на лаври і шанування, а нічого з цього не одержав. І вже розуміє, мабуть, що не одержить. Тобто ніяких там дипломатичних бліцкригів не буде. Буде все дуже складно, непросто і вимагатиме значних зусиль", - підсумував експерт.