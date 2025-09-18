ua en ru
Что носить осенью 2025: Андре Тан назвал самые модные модели свитеров

Четверг 18 сентября 2025 12:36
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Андре Тан продолжает делиться тем, что будет в моде этой осенью. Дизайнер назвал модели свитеров, которые помогут создать стильный и актуальный образ уже с первых прохладных дней.

Какие свитера носить в осеннем сезоне и с чем их сочетать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Тана.

Свитер с высоким горлом

Свитера с высоким горлом возвращаются в моду как универсальная база для любого образа. Они не только защищают от холода, но и придают шарм и изящество.

Особенно актуальны этой осенью будут модели в жемчужных или нейтральных оттенках: молочный, бежевый, серый.

Выбирайте кашемир или мягкий трикотаж, которые приятны для тела и идеально подходят для прогулок в городе или уютных вечеров.

Такой свитер превосходно сочетается как с классическими джинсами, так и с объемными юбками, создавая современный, но женственный лук.

Андре Тан про свитера на осень 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Объемный базовый свитер

Классика возвращается: объемные свитера в нейтральных тонах (серый, хаки, графит, белый) стали абсолютным хитом этого сезона. Они смотрятся стильно, даже если образ очень простой.

Такой свитер придает текстуру и дорогой вид даже самым простым вещам.

Комбинируйте объемный свитер с джогерами, прямыми брюками или даже с легкими шелковыми юбками - такой микс выглядит современно и модно. Кроме того, это вещи, которые подойдут и для офиса, и для вечерней прогулки.

Андре Тан показал, что носить осенью 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Свитер с крупной вязкой

Один из главных трендов этой осени - свитера с крупной (грубой) вязкой. Они создают эффект "объятий" и придают образу тепла даже зрительно. Такие свитера - это возвращение к домашнему уюту, но в модном прочтении.

Крупная вязка придает объем, поэтому такие модели хорошо сочетаются с узкими джинсами, леггинсами или миди-юбками. Для баланса образа выбирайте нейтральную обувь и минималистичные аксессуары.

Андре Тан рассказал о трендах на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Свитер с оригинальными деталями

Если вам хочется выделиться, обратите внимание на варианты с интересными деталями. Этой осенью в тренде модели с визуальными акцентами: асимметричными вырезами, вырезами на плечах, объемными рукавами, декоративными пуговицами или вставками из других тканей.

Андре Тан показал трендовые свитера на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Свитера необычного кроя или с деталями - это настоящие хиты сезона. Они идеально подходят для создания модного образа с изюминкой. Одевайте такую одежду, и внимание окружения гарантировано.

