Полякова и Джамала показали, как носить яркие "луки" и выглядеть максимально стильно
Осенью хочется носить стильные образы с акцентами, чтобы выглядеть ярко и поднимать себе настроение яркими цветами. И певицы Оля Полякова и Джамала уже показали, как можно комбинировать вещи разных оттенков, чтобы это было действительно красиво.
РБК-Украина рассказывает, как сочетать яркие цвета и выглядеть стильно.
Как носить розовый этой осенью - стильный пример от Джамалы
Певица выбрала total-look в нежно-розовых оттенках. Она примерила объемные "парашютные" брюки, лавандовую футболку и кроссовки в тон.
Благодаря сочетанию близких цветов и разных фактур образ выглядит свежо и современно, а не слишком "сладко". А солнцезащитные очки и минималистичные украшения добавляют сдержанного шика и балансируют яркую гамму.
Джамала поразила стильным "луком" (скриншот)
Чтобы повторить подобный образ, сочетайте вещи одной гаммы, но разных оттенков: более светлый верх и чуть более насыщенный низ или наоборот. Главное не перегружать "лук" лишними деталями, дать цвету "дышать" и выбрать простые аксессуары. Такой прием подходит и для прогулки по городу, и для неформальной встречи.
Как сочетать цветные вещи с белыми - яркий образ от Поляковой
Певица сделала ставку на сочетание классики и смелого цвета. Полякова надела молочный костюм с удлиненным пиджаком, который дополнила ярко-зеленой майкой, кроссовками в тон и компактной сумкой.
Акцентный цвет оживил сдержанную основу и превратил лаконичный костюм в настоящий модный манифест.
Полякова очаровала ярким образом (скриншот)
Чтобы создать подобный образ, комбинируйте светлую базу (белый или кремовый костюм, юбку или джинсы) с насыщенными акцентами: изумрудным, фуксией, неоново-желтым. Добавьте один или два цветных элемента (топ, сумку, обувь) и получите свежий и выразительный "лук".
Лучшие комбинации цветов этой осенью
Чтобы образ выглядел гармонично и дорого, стоит сочетать базовые тона с яркими акцентами. Наиболее удачными станут такие пары:
- Кремовый и изумрудный. Сдержанная база и глубокий зеленый создают элегантный контраст.
- Молочный и ярко-розовый. Легкий фон подчеркивает нежность и добавляет свежести образу.
- Бежевый и фуксия. Сочетание теплых оттенков делает даже простой аутфит эффектным и "дорогим".
- Серый и лавандовый и лавандовый. Мягкая пара, которая добавляет изысканности и подходит и для офиса, и для вечера.
Такие дуэты легко адаптировать под любое событие, от прогулки до деловой встречи, и они всегда выглядят стильно без лишних усилий.
Вас может заинтересовать
-
Андре Тан назвал трендовую верхнюю одежду на осень
-
Деми Мур показала, как носить одежду в клетку осенью
-
С чем носить "козаки" и резиновые сапоги осенью