Как носить клетчатую рубашку осенью: модные примеры от Шаманской, Решетник и Нестеренко (фото)

Среда 17 сентября 2025 07:14
Как носить клетчатую рубашку осенью: модные примеры от Шаманской, Решетник и Нестеренко (фото) Клетчатая рубашка - осенний мастхэв (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Клетчатая рубашка - настоящий мастхэв этой осени. Украинские звезды показали, как можно стильно обыграть трендовый элемент гардероба.

Как носить клетчатые рубашки осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезд.

Алина Шаманская

Ведущая и блогер сделала ставку на яркое сочетание. Она выбрала короткое платье цвета фуксия, наверх которого накинула черный жакет.

Чтобы добавить классическому образу расслабленности и стиля, она завязала на талии клетчатую рубашку в оттенках розового и синего.

Как носить клетчатую рубашку осенью: модные примеры от Шаманской, Решетник и Нестеренко (фото) Как носить клетчатую рубашку (фото: instagram.com/shamankaa)

Кристина Решетник

Жена известного телеведущего показала, как клетчатая рубашка может стать основой кэжуал-лука. Она соединила ее с базовой белой футболкой и кожаными шортами.

Образ дополнили объемная сумка и наушники, которые сделали стиль непринужденным и молодежным. Это отличное сочетание для динамичных городских будней осенью.

Как носить клетчатую рубашку осенью: модные примеры от Шаманской, Решетник и Нестеренко (фото)Модный пример от Решетник, как носить рубашку осенью (скриншот)

Анастасия Нестеренко

Звезда украинских сериалов выбрала универсальный вариант: скомбинировала клетчатую рубашку в модных коричневых оттенках с серым кроп-топом и светлыми джинсами.

Дополнительный акцент создали коричневый ремень и очки. Получился сбалансированный и удобный аутфит. Это идеальная формула для прохладных осенних дней, когда хочется комфорта и стиля.

Как носить клетчатую рубашку осенью: модные примеры от Шаманской, Решетник и Нестеренко (фото)Как носит клетчатую рубашку Нестеренко (фото: instagram.com/n.nstrnko)

С чем и как носить клетчатую рубашку осенью

Ее можно носить как легкую накидку поверх футболки или топа, завязывать на талии или комбинировать с базовыми вещами для создания многослойных образов.

  • Как верхний слой. Накиньте рубашку на базовую белую, черную или пастельную футболку.
  • На талии. Идеально подчеркивает фигуру и добавляет непринужденности. Подходит для платьев, джинсов или шорт.
  • В многослойных образах. Надевайте рубашку под худи или свитер, чтобы добавить глубины и тепла.
  • Под жакет или пальто. Клетчатая рубашка добавляет контраста, особенно если жакет однотонный.
  • С низом. Рубашка будет классно смотреться с классическими джинсами, юбками и платьями.

