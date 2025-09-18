ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

MamaRika рассекретила любимые духи: сколько стоят и кому подходят (фото)

Четверг 18 сентября 2025 07:14
UA EN RU
MamaRika рассекретила любимые духи: сколько стоят и кому подходят (фото) Стало известно, какие духи выбирает MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица MamaRika поделилась названием любимых духов. Это женский цветочно-амбровый аромат, который сочетает свежесть, нежность и чувственность.

РБК-Украина рассказывает, что известно об аромате, сколько он стоит и кому подходит.

Какие духи выбирает MamaRika

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, артистка призналась, что обожает благоухание известного модного бренда - Prada Paradoxe.

Женский аромат подчеркивает многогранность личности. Открывается свежими цветочными нотами, которые дарят ощущение легкости и чистоты.

Далее раскрывается теплая и чувственная амбра, которая придает композиции глубину и энергию. Завершает запах мягкий мускусный аккорд, оставляющий уверенный шлейф.

MamaRika рассекретила любимые духи: сколько стоят и кому подходят (фото)Что известно о любимом аромате MamaRika (скриншот)

Сколько стоят духи MamaRika

Цена Prada Paradoxe зависит от объема. Например, стоимость флакона размером в 30 мл стартует от 110 долларов, что равняется более 4500 гривен.

Аромат станет отличным приобретением для тех, кто ценит сочетание современности и элегантности.

MamaRika рассекретила любимые духи: сколько стоят и кому подходят (фото)Стоимость парфюма MamaRika (скриншот)

Кому подходит аромат

Prada Paradoxe подходит как для дневного использования весной и осенью, так и для вечерних выходов.

Аромат подчеркивает женственность, уверенность в себе и придает непредсказуемость своей обладательнице.

Он усиливается под влиянием тепла тела. Чтобы оставался стойким и сильным, его рекомендуется наносить на сгибы колен и локтей.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram MamaRika, сайт Prada Beauty.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Модные тренды Стиль жизни Звёзды
Новости
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре