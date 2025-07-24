НБУ существенно снизил прогноз роста экономики Украины на ближайшие три года
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 2,1%. Прогноз ухудшен по сравнению с апрелем этого года (3,1%).
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 2,7% (предыдущий прогноз - 3,7%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз - 3,9%).
"НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, - реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году", - сказал Пышный.
По его словам, дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах.
"В то же время в случае быстрой нормализации условий частные инвестиции и потребление существенно возрастут и компенсируют эффекты стремительной фискальной консолидации, а темпы роста ВВП могут составить 3-3,5%", - добавил Пышный.
По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году.
Прогнозы правительства
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы определил два сценария развития событий.
По сценарию окончания войны до 2025 года в этом году ВВП вырастет на 2,7%. В 2026-2028 годах ожидается рост ВВП с постепенным ускорением темпов по мере восстановления страны и ее производственного потенциала. В частности, прогнозируется, что в 2026 году ВВП вырастет на 4,5%, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5% в 2027 году и 5,7% в 2028 году.
Минэкономики наряду с базовым сценарием макроэкономического прогноза на 2026-2028 годы разработало альтернативный сценарий прогноза, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.
Этот сценарий предусматривает замедление темпов экономического роста в 2026 году до 2,4% с последующим более подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6%.
МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
Негативный сценарий продолжения войны до середины 2026 года предусматривает снижение реального ВВП на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.