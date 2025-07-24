НБУ существенно снизил прогноз роста экономики Украины на ближайшие три года

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 2,1%. Прогноз ухудшен по сравнению с апрелем этого года (3,1%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 2,7% (предыдущий прогноз - 3,7%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз - 3,9%).

"НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, - реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году", - сказал Пышный.

По его словам, дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах.

"В то же время в случае быстрой нормализации условий частные инвестиции и потребление существенно возрастут и компенсируют эффекты стремительной фискальной консолидации, а темпы роста ВВП могут составить 3-3,5%", - добавил Пышный.



По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году.