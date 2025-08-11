ua en ru
НБУ начал повышать курс доллара

Украина, Понедельник 11 августа 2025 16:22
НБУ начал повышать курс доллара Фото: Курс доллара вырос на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Регулятор впервые поднял курс после значительного снижения, которое началось 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,449 гривен за 1 доллар (+0,0595 грн).

НБУ начал повышать курс доллараbank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,1969 гривен за 1 евро (+0,003 грн).

НБУ начал повышать курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,38-41,41 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 8 августа.

НБУ начал повышать курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара увеличился на 1 копейку до 41,66 гривен, курс евро вырос на 3 копейки до 48,63 гривен.

Международные резервы

По состоянию на 1 августа валовые международные резервы НБУ составляют 43,031 млрд долларов, они снизились по сравнению с 1 июля на 2 млрд долларов.

Как сообщил в интервью РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный, такой значительный размер резервов объясняется тем, что правительство, получая кредиты или финансовую помощь от внешних партнеров в валюте, обменивает ее в НБУ. Таким образом, Национальный банк получает большое количество валюты, которая поступает в резервы. Далее, НБУ продает часть этой валютной массы на межбанковском валютном рынке для регулирования курса.

