Що буде з цінами та курсом долара в Україні: бліц з фінансовим аналітиком

Нацбанк переглянув прогноз щодо інфляції та зростання економіки цього та наступного року. Бізнес також погіршив очікування щодо цін, але сподываэться на стабільний курс гривні.

Що буде впливати на ціни та курс долара , РБК-Україна розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

У 2025 році Україна має отримати близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без "друку" гривні покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат. Наразі вже отримано майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року.

– Наскільки значними є ризики для економіки України від зниження зовнішньої фінансової підтримки партнерів?

– Оскільки війна є вкрай витратною, то підтримка партнерів є критичною. Навіть за запланованого рівня допомоги, реальний обсяг державних видатків скорочується. Тобто його внесок в економічне зростання є від’ємний, це саме зростання забезпечує приватний сектор економіки. А у випадку зниження зовнішньої допомоги, й без того слабке економічне зростання може змінитися на падіння.

– Які ваші очікування щодо рівня інфляції в Україні до кінця поточного року і в наступному?

– Прогноз ICU – 8.2% (рік до року) на кінець 2025 року. Ми його погіршили з 7.6% через слабший урожай. Інфляція сповільнюватиметься, і ми це вже бачимо за результатами червня та липня. Нацбанк зможе дещо знизити облікову ставку цього і наступного року. Але не тими темпами, які планував нещодавно – повернення до цілі НБУ в 5% наступного року є малоймовірним через стрімке зростання цін на послуги.

– У якому діапазоні, за вашим прогнозом, перебуватиме курс гривні до долара до кінця року за умови очікуваних надходжень фіндопомоги та її скорочення. І чи зможе Нацбанк використати резерви для стримування курсових коливань?

– До кінця 2025 року ми очікуємо курс на рівні близько 42,6 гривень за долар, а валютні резерви – понад 55 млрд доларів. Це дає Нацбанку достатній простір для утримання міцної гривні та згладжування можливих коливань. Якщо Україна отримає додаткові 10 млрд доларів допомоги, курс можна буде втримати стабільним і в наступному році, хоча у 2026-му резерви, ймовірно, скоротяться до 40–45 млрд доларів.

– Що небезпечніше для економіки в найближчі 6–12 місяців і скільки це обійдеться у відсотках ВВП: військові ризики чи помилки в економічній політиці?

– На мою думку, ключовим і значно вагомішим чинником для економіки залишаються військові ризики. Йдеться не лише про ситуацію на фронті, а й про ширші очікування – чи зможе Україна остаточно вирішити свої безпекові питання, чи й надалі перебуватиме під постійною загрозою повторної агресії. Такі фактори визначають інвестиційний клімат чи споживчі настрої набагато сильніше, ніж будь-які помилки в економічній політиці.

– Чи варто очікувати змін податків та тарифів? Наскільки це питання може бути в пріоритеті нової програми з МВФ?

– Уряд продовжить утримувати низькі тарифи на комунальні послуги, і в умовах повномасштабної війни суттєвого їх зростання не очікується – це додатково стримує інфляційний тиск. Водночас податкове навантаження, ймовірно, поступово зростатиме. Мова не обов’язково про підвищення ставок, а швидше про розширення бази оподаткування та посилення збору податків, адже фіскальний дефіцит має скорочуватися.

– Якщо все піде за гіршим сценарієм, яким буде падіння ВВП – мінус 2–3%, чи ми говоримо про рецесію глибшу за 5%?

– Прогноз ICU на 2025 рік – зростання ВВП на 2.5%, на 2026 – 2.8%. Ми не очікуємо настільки поганих сценаріїв, щоб говорити про падіння на 5% чи більше.