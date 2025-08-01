О чем будет разговор? Эксперт оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли приедет в Турцию, поскольку с ним не о чем говорить. Аналогично вряд ли даст приемлемый результат встреча президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина.

Эксперт пояснил, что готовность Турции активно способствовать мирным переговорам, в том числе в роли площадки для встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором, объясняется довольно просто.

Турция зарабатывает большие деньги, поскольку покупает российскую нефть. Вторичные санкции США могут привести к потере больших доходов, именно поэтому Турция заинтересована в том, чтобы РФ пошла на мирное соглашение. Европейские санкции против российской нефти также ударят по турецким интересам.

Но есть проблема. Путин вряд ли осмелится приехать в Турцию. А даже если и осмелится - с ним не о чем говорить.

"Я не верю, что Путин приедет в Турцию. Это маловероятно. Если он даже теоретически приедет, то о чем будет разговор? Опять о печенегах и что Украина должна оставить все четыре области?", - отметил Загородний.

Аналогичным образом теоретически возможна встреча Трампа и Си. Но им также по сути не о чем разговаривать, пояснил эксперт. Да, они могут договориться о чем-то, но это будет фактически краткосрочная передышка перед тем, как снова начнется война.

"А встреча Трампа с Путиным даже втроем... А о чем будет разговор? Трамп не будет идти на те переговоры, где он не будет победителем выглядеть. Потому что он везде должен быть красавчиком. Поэтому это все виртуальные вещи - и попытки Турции становиться сильнее", - подытожил Загородний.