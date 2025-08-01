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Зеленский ответил на новые заявления Путина: если это сигнал, мы готовы к саммиту

Киев, Пятница 01 августа 2025 15:33
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Зеленский ответил на новые заявления Путина: если это сигнал, мы готовы к саммиту Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Если Россия действительно хочет завершить войну и установить прочный мир, Украина готова ко встрече на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Глава украинского государства отметил, что в Киеве поддерживают усилия президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины, всех убийств и достижения достойного и продолжительного мира.

Также Зеленский поблагодарил все те страны, которые поддерживают работу для установления мира.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что в Украине понимают, кто на самом деле принимает решения в России и кто должен завершить войну. Это понимает и весь мир. Поэтому Киев предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технических команд к разговору на уровне лидеров.

"Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России", - добавил он.

Реакция Ермака на заявления Путина

В свою очередь Ермак отметил, что россиянам уже давно время перейти от пустой болтовни и жизни в выдуманном мире к реальности.

"Встреча лидеров возможна, только россия не хочет этого", - отметил он.

По словам руководителя Офиса президента, россияне делают слишком много заявлений о желании установить мир на фоне постоянных обстрелов.

Ермак напомнил, что Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, которое предложили США. Но Россия так и не пошла на такой шаг.

"Надо переходить россиянам от лжи на скамейке к конкретике", - подчеркнул он.

Что сказал Путин

Напомним, в пятницу, 1 августа, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам о завершении войны против Украины.

При этом глава Кремля подчеркнул, что прекращать войну хочет на условиях, которые он озвучивал ранее. Речь о нейтральном статусе Украины, выводе бойцов ВСУ из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и не только.

Путин заверил, что такие условия для прекращения войны не меняются.

К слову, украинская делегация во время недавних переговоров в Стамбуле уже предложила российской делегации провести встречу на уровне лидеров до конца августа. Помимо Зеленского и Путина предусматривается участие в переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

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