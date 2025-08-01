Про що буде розмова? Експерт оцінив ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи приїде до Туреччини, оскільки з ним немає про що говорити. Аналогічно навряд чи дасть прийнятний результат зустріч президента США Дональда Трампа та керівника Китаю Сі Цзіньпіна.

Експерт пояснив, що готовність Туреччини активно сприяти мирним переговорам, в тому числі в ролі майданчика для зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором, пояснюється доволі просто.

Туреччина заробляє великі гроші, оскільки купує російську нафту. Вторинні санкції США можуть призвести до втрати великих доходів, саме тому Туреччина зацікавлена в тому, щоб РФ пішла на мирну угоду. Європейські санкції проти російської нафти також вдарять по турецьких інтересах.

Але є проблема. Путін навряд чи насмілиться приїхати до Туреччини. А навіть якщо й насмілиться - з ним немає про що говорити.

"Я не вірю, що Путін приїде в Туреччину. Це малоймовірно. Якщо він навіть теоретично приїде, то про що буде розмова? Знову про печенігів і що Україна повинна залишити всі чотири області?", - зазначив Загородній.

Аналогічним чином теоретично можлива зустріч Трампа та Сі. Але їм також по суті немає про що розмовляти, пояснив експерт. Так, вони можуть домовитися про щось, але це буде фактично короткострокова передишка перед тим, як знову розпочнеться війна.

"А зустріч Трампа з Путіним навіть втрьох... А про що буде розмова? Трамп не буде йти на ті перемовини, де він не буде переможцем виглядати. Тому що він скрізь повинен бути красавчиком. Тому це все віртуальні речі - і намагання Туреччини ставати сильнішою", - підсумував Загородній.