Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендах

Вторник 19 августа 2025 12:40
Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендах Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про пять ключевых вещей, без которых не обойдется гардероб ни одной модницы осенью 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста.

Акцентные плечи

Осень - время для структурированных силуэтов, и большие, четко очерченные плечи возвращаются в моду.

"Пиджаки и пальто с такими плечами - это сила и стиль в одном флаконе", - говорит Андре Тан.

Они придают образу уверенности и делают фигуру более собранной. Это настоящий must-have сезона, подчеркивающий силу и харизму.

Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендахЧто носить осенью 2025 (скриншот)

Кожаные вещи

Кожа остается трендом, и в этом сезоне она выходит далеко за пределы классических курток. В игру вступают кожаные юбки, брюки, рубашки, сумки.

"Такие вещи придают фактурности даже самому простому образу и выглядят дорого", - объясняет дизайнер.

Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендахКожаные вещи в трендах (скриншот)

Юбка-карандаш

В моду возвращается классическая юбка-карандаш до колена.

Тан отметил, что такая юбка отлично сочетается с объемным верхом или мягким свитером и придает образу женственности, строгости и элегантности.

Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендахЮбка-карандаш (скриншот)

Сапоги на каблуках

Образы на осень невозможно представить без актуальной обуви.

Сапоги на каблуках - удобные, дерзкие и модные. Они зрительно вытягивают рост, делают силуэт стройнее и выглядят одинаково хорошо и с платьями, и с джинсами.

"Это именно то, что нужно этой осенью", - убежден Андре Тан.

Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендахСапоги на осень 2025 (скриншот)

Искусственный мех

Завершает список модных вещей на осень 2025 экологический (искусственный) мех.

Мягкий, пушистый, приятный на ощупь - он придает образу теплоту и фактурность.

Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендахВещи из экомеха - масхев на осень 2025 (скриншот)

Андре Тан советует выбирать пастельные или яркие цвета в зависимости от настроения и стиля.

