Що буде в моді восени 2025: Андре Тан розповів про головні тренди
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про п'ять ключових речей, без яких не обійдеться гардероб жодної модниці восени 2025.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram стиліста.
Акцентні плечі
Осінь - час для структурованих силуетів, і великі, чітко окреслені плечі повертаються в моду.
"Піджаки та пальта з такими плечима - це сила і стиль в одному флаконі", - каже Андре Тан.
Вони надають образу впевненості й роблять фігуру більш зібраною. Це справжній must-have сезону, що підкреслює силу і харизму.
Що носити восени 2025 (скриншот)
Шкіряні речі
Шкіра залишається трендом, і цього сезону вона виходить далеко за межі класичних курток. У гру вступають шкіряні спідниці, штани, сорочки, сумки.
"Такі речі надають фактурності навіть найпростішому образу і мають дорогий вигляд", - пояснює дизайнерка.
Шкіряні речі в трендах (скриншот)
Спідниця-олівець
У моду повертається класична спідниця-олівець до коліна.
Тан зазначив, що така спідниця чудово поєднується з об'ємним верхом або м'яким светром і додає образу жіночності, строгості та елегантності.
Спідниця-олівець (скриншот)
Чоботи на підборах
Образи на осінь неможливо уявити без актуального взуття.
Чоботи на підборах - зручні, зухвалі та модні. Вони візуально витягують зріст, роблять силует стрункішим і мають однаково гарний вигляд і з сукнями, і з джинсами.
"Це саме те, що потрібно цієї осені", - переконаний Андре Тан.
Чоботи на осінь 2025 (скриншот)
Штучне хутро
Завершує список модних речей на осінь 2025 екологічне (штучне) хутро.
М'яке, пухнасте, приємне на дотик - воно надає образу теплоти та фактурності.
Речі з екохутра - масхев на осінь 2025 (скриншот)
Андре Тан радить обирати пастельні або яскраві кольори залежно від настрою і стилю.
