ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главный тренд осени 2025 - шелковая юбка с кружевом: с чем ее сочетать

Вторник 19 августа 2025 07:15
UA EN RU
Главный тренд осени 2025 - шелковая юбка с кружевом: с чем ее сочетать Как выглядит самая модная юбка на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Шелковая юбка длины миди с кружевной вставкой - бесспорный must-have осеннего сезона. Она легко сочетается с базовыми вещами гардероба, создает изысканный силуэт и выглядит уместно и днем, и вечером.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, как такую юбку носить и с чем сочетать.

Если вы планируете приобрести всего одну юбку на новый сезон и хотите оставаться в центре модных тенденций - без сомнения, это должна быть шелковая юбка с кружевом в бельевом стиле.

Откуда этот тренд

Этот отренд - эволюция популярности платьев-комбинаций и шелковых шортов с кружевом, которые мы уже видели летом. Если раньше эти вещи были частью домашнего гардероба, то сейчас это полноценная streetstyle-униформа. И шелковая юбка с кружевной вставкой - ее элегантное воплощение.

На что обратить внимание при выборе юбки

Длина: миди или макси, обязательно ниже колена - это придает образу сдержанности и аристократического шика.

Материалы: натуральный шелк, атлас, сатин - все, что имеет характерный блеск и мягкую драпировку.

Кружево: как правило, вставлено по нижнему краю, иногда - контрастного цвета. Оно придает нотки женственности, не нарушая общей изощренности образа.

Цветовая палитра: черный, глубокий винный, изумрудный, карамель, пудрово-розовый - идеальные варианты на осень.

Как носить такую юбку уже сейчас (конец лета - начало осени):

  • с топом на тонких бретелях и минималистичными босоножками
  • с оверсайз-футболкой, заправленной в юбку, и шлепанцами или балетками
  • с тонким кардиганом или льняной рубашкой, перевязанной на талии.

Как носить осенью 2025:

  • с жакетом прямого кроя или классическим тренчем
  • с бомбером, джинсовой или кожаной курткой - для сочетания романтики с более грубым стилем
  • обувь: высокие сапоги, ботильоны или лоферы с носками - все зависит от настроения
  • аксессуары: минималистичные серьги, сумка-багет или жесткий клатч придадут завершенности.

Почему такая юбка должна быть в вашем гардеробе

Такой фасон юбки - универсален и актуален всегда. Он подходит почти к любому типу фигуры, легко вписывается в разные стили - от романтического до кэжуала или даже рок-шика.

А главное - вы сможете носить ее в межсезонье, комбинируя с уже имеющимися вещами.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия