Боевая повестка теперь может прийти по почте: кого коснутся изменения

Кабинет Министров принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам, годным к службе. Отныне боевая повестка может быть отправлена по почте заказным письмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Распоряжение будет направляться как ценное письмо через "Укрпочту". Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избежание получения письма может трактоваться как уклонение.

Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая - следует ожидать повестку по почте.

Мобилизация в Украине

Напомним, недавно в Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Также Кабмин изменил правила воинского учета для некоторых категорий граждан. В частности, автоматизированы некоторые процессы для мужчин 25 лет и женщин с медицинским образованием.

Ранее Кабмин согласовал законопроект, согласно которому отсрочку на 12 месяцев получат те ребята в возрасте 18-25 лет, которые уже служили по контракту.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13229 о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.