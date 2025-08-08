Еще одна победа Трампа: Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение

О чем соглашение

Сегодня, 8 августа, в Вашингтоне было подписано несколько документов, среди которых ключевым стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном.



Его текст состоит из 17 пунктов и пока остается конфиденциальным, однако некоторые детали уже известны. Документ направлен на нормализацию отношений между странами путем взаимного признания суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает развитие экономического сотрудничества.

Важным элементом соглашения является создание транзитного маршрута через Зангезурский коридор, который соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом Нахичевань. По данным СМИ, соглашение содержит положения об отказе сторон от международных исков и запрет на размещение войск третьих стран на общей границе.

Другие пункты, которые ранее появлялись в медиа обоих государств, касаются определения линии границы, обмена пленными и внедрения мер для поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц. Таким образом, документ должен стать комплексной основой для урегулирования длительного конфликта и налаживания сотрудничества между двумя странами.

Что известно о конфликте между странами

Противостояние между Арменией и Азербайджаном продолжается еще со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции " взял под контроль весь Нагорный Карабах. До этого большинство населения Карабаха составляли этнические армяне, которые массово покинули территорию после завершения боевых действий.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах.

В итоге Азербайджану и Армении удалось договориться о перемирии. Сейчас стороны обсуждают возможность мирного соглашения. Текст соглашения стороны согласовали ранее.

При чем здесь Трамп и США

Президент США Дональд Трамп был заинтересован в подписании соглашения между Арменией и Азербайджаном. В частности, сейчас уже известно, что после подписания соглашения снимут ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

"Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга", - заявил Трамп во время совместного брифинга с Пашиняном и Алиевым.