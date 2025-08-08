Ще одна перемога Трампа: Вірменія та Азербайджан підписали історичну мирну угоду

Про що угода

Сьогодні, 8 серпня, у Вашингтоні було підписано декілька документів, серед яких ключовою стала рамкова двостороння угода між Вірменією та Азербайджаном.



Її текст складається з 17 пунктів і наразі залишається конфіденційним, однак деякі деталі вже відомі. Документ спрямований на нормалізацію відносин між країнами шляхом взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності, а також передбачає розвиток економічної співпраці.

Важливим елементом угоди є створення транзитного маршруту через Зангезурський коридор, який з’єднає основну територію Азербайджану з його анклавом Нахічевань. За даними ЗМІ, угода містить положення про відмову сторін від міжнародних позовів і заборону на розміщення військ третіх країн на спільному кордоні.

Інші пункти, які раніше з’являлися в медіа обох держав, стосуються визначення лінії кордону, обміну полоненими та впровадження заходів для підтримки біженців і внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, документ має стати комплексною основою для врегулювання тривалого конфлікту та налагодження співпраці між двома країнами.

Що відомо про конфлікт між країнами

Протистояння між Вірменією та Азербайджаном триває ще з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку та перейшов під вплив Єревана.

У вересні 2023 року Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах. До цього більшість населення Карабаху складали етнічні вірмени, які масово залишили територію після завершення бойових дій.

Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах.

У підсумку Азербайджану і Вірменії вдалося домовитися про перемир'я. Зараз сторони обговорюють можливість мирної угоди. Текст угоди сторони погодили раніше.

До чого тут Трамп та США

Президент США Дональд Трамп був зацікавлений у підписанні угоди між Вірменією та Азербайджаном. Зокрема, наразі вже відомо, що після підписання угоди знімуть обмеження на військову співпрацю з Азербайджаном.

"Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного", - заявив Трамп під час спільного брифінгу з Пашиняном та Алієвим.