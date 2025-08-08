Ще одна перемога Трампа: Вірменія та Азербайджан підписали історичну мирну угоду

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали історичну мирну угоду між своїми країнами. Посередником виступив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію підписання угоди.
Сьогодні, 8 серпня, у Вашингтоні було підписано декілька документів, серед яких ключовою стала рамкова двостороння угода між Вірменією та Азербайджаном.
Її текст складається з 17 пунктів і наразі залишається конфіденційним, однак деякі деталі вже відомі. Документ спрямований на нормалізацію відносин між країнами шляхом взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності, а також передбачає розвиток економічної співпраці.
Важливим елементом угоди є створення транзитного маршруту через Зангезурський коридор, який з’єднає основну територію Азербайджану з його анклавом Нахічевань. За даними ЗМІ, угода містить положення про відмову сторін від міжнародних позовів і заборону на розміщення військ третіх країн на спільному кордоні.
Інші пункти, які раніше з’являлися в медіа обох держав, стосуються визначення лінії кордону, обміну полоненими та впровадження заходів для підтримки біженців і внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, документ має стати комплексною основою для врегулювання тривалого конфлікту та налагодження співпраці між двома країнами.
Протистояння між Вірменією та Азербайджаном триває ще з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку та перейшов під вплив Єревана.
У вересні 2023 року Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах. До цього більшість населення Карабаху складали етнічні вірмени, які масово залишили територію після завершення бойових дій.
Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах.
У підсумку Азербайджану і Вірменії вдалося домовитися про перемир'я. Зараз сторони обговорюють можливість мирної угоди. Текст угоди сторони погодили раніше.
Президент США Дональд Трамп був зацікавлений у підписанні угоди між Вірменією та Азербайджаном. Зокрема, наразі вже відомо, що після підписання угоди знімуть обмеження на військову співпрацю з Азербайджаном.
"Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного", - заявив Трамп під час спільного брифінгу з Пашиняном та Алієвим.
