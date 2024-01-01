Чей Нагорный Карабах? Как закончился конфликт между Арменией и Азербайджаном длиною в 30 лет

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика должна прекратить существование с 1 января 2024 года. По сути, это формальность, поскольку после сентябрьской операции Азербайджана выехали почти все карабахские армяне и де-факто ее не стало раньше заявленной даты.

Об итогах последнего конфликта, массовом исходе армян и о том, решен ли карабахский вопрос окончательно, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации изданий "Новости Армении", "Арменпресс", "Кавказский узел", сайтов haqqin.az и report.az, отчет миссии ООН, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также комментарии эксперта по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцеха Войтасевича.

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О том, что ликвидация Нагорно-Карабахской республики (НКР, армянское название Республика Арцах) - это вопрос времени, стало понятно три года назад. В начале 1990-х при непосредственном участии Армении была объявлена независимость, затем последовала первая война 1992-1994 годов, в которой Азербайджан потерпел поражение. На международном уровне территория признавалась за ним, и почти три десятка лет Баку посвятил наращиванию экономической и военной мощи, декларируя возвращение в Карабах национальной идеей.

В конце сентября 2020 года азербайджанская армия перешла в масштабное наступление с применением тяжелой техники, авиации и беспилотников. Войска продвигались быстро и за полтора месяца взяли под контроль несколько районов с центрами в Шуше, Зангелане, Губадлы и Джебраиле.

Боевые действия остановило трехстороннее заявление Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Согласно нему, армянские силы покинули регион, российские "миротворцы" взяли под контроль Лачинский коридор (единственную дорогу между Арменией и остатками НКР), а Азербайджан получил Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Фото: территориальные итоги второй Карабахской войны 2020 года (kavkaz-uzel.eu)

С тех пор Баку и Ереван сосредоточились на мирном договоре, а в 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые публично заговорил о территориальной целостности Азербайджана включительно с Нагорным Карабахом.

Переговоры шли медленно. В декабре того же года азербайджанцы заблокировали Лачинский коридор, весной установили контрольно-пропускной пункт, полностью отрезав Степанакерт от внешнего мира. Спустя несколько месяцев 19 сентября 2023 года провели стремительную операцию, которая завершилась за сутки капитуляцией "республики".

Уже 20 сентября стороны договорились о прекращении боев и разоружении карабахских военных. А президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о восстановлении суверенитета над Нагорным Карабахом.

"В регионе создается новая ситуация", - отметил он в обращении к нации.

Почему не вмешалась Армения? Как говорил Пашинян, это уже не было войной Армении и Азербайджана, с его точки зрения невмешательство было верным решением, так как победа была невозможной, объясняет эксперт Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.

"Армения слабее Азербайджана и решение Пашиняна можно назвать мудрым. Многие думали, что карабахские беженцы будут недовольны, выплеснут на него злость, общество устроит протесты и, возможно, смену власти. Но быстро поняли, что виноват не Пашинян, и частично в поиске виноватого переключились на Россию. Ее "миротворцы" вообще не реагировали на операцию Азербайджана, были пассивными. Если смотреть на настроения армянского общества и переселенцев, почти все они против России", - объяснил он в беседе с РБК-Украина.

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После капитуляции Нагорно-Карабахской республики тысячи местных жителей устремились в Армению. Но еще несколько дней регион оставался в блокаде. Армянское правительство готовилось к размещению беженцев, сами они требовали открыть гуманитарный коридор.

Уже 23 сентября стало известно о договоренностях о выходе карабахских военных, а на следующий день Азербайджан открыл дороги через Лачин и Кельбаджар. Местное население массово бежало через Лачинский коридор.

В начале октября выехали чиновники, силовики и последний "президент" Самвел Шахраманян. До этого он подписал указ о роспуске государственных органов. Согласно документу, с 1 января 2024 года непризнанная НКР прекращает существование. Находясь в Армении он объяснил, что этот указ гарантировал безопасность беженцев и разоруженных военных. Которых, к слову, на пути в Армению никто не тронул.

"Это стало возможным в результате переговоров с азербайджанской стороной", - отметил Шахраманян.

Фото: "президент" НКР Самвел Шахраманян распустил республику, но, похоже, вскоре передумал (nankr.am)

По состоянию на декабрь органы НКР работали на общественных началах. Основной фокус на решении проблем вынужденных переселенцев. В то же время карабахские активисты, политики и общественные организации требовали и отменить роспуск, и за несколько дней до 1 января возникла путаница.

Как заявил депутат оппозиционной Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян, указ изначально лишен юридической силы. По его мнению, ни один указ "не может распустить Арцах, который создавался не на бумаге, а кровью", и на его институтах лежит функция помощи беженцам и сохранения культурного наследия.

Армянская газета "Жоговурд" ссылается на слова Шахраманяна, который тоже якобы говорил о невозможности роспуска, но пишет, что по какой-то причине "президент" не говорит о его отмене. Более того, источники "Жоговурда" говорят, что на самом деле есть отдельный указ об отмене роспуска НКР. Но непонятно, почему он до сих пор не опубликован.

"Я не понимаю, почему армяне делают такие заявления. Возможно, первый указ нужен был для эвакуации чиновников. Как мы знаем, азербайджанская сторона не задерживала ни военных, ни мирных граждан. А говорить за два-три дня до 1 января, что он недействителен, как минимум странно. Вероятно, это чисто символический жест, чтобы показать Азербайджану: вы нас выгнали, но это не конец истории", - считает эксперт Войцех Войтасевич.

Карабах остался без армян. Почему и есть ли шансы на возвращение

Главный итог событий осени-2023 - по-настоящему массовый исход карабахский армян. По официальным данным, здесь проживало порядка 120 тысяч этнических армян. Часть из них выехала после 2020 года, но подавляющее большинство - после капитуляции НКР.

В октябре регион посетила специальная миссия ООН. Согласно отчету, например, в Ханкенди (Степанакерт) не зафиксирован ущерб гражданской инфраструктуре, включая больницы, школы и жилые дома. Власти Азербайджана готовились возобновить медицинское обслуживание, все магазины были закрыты, а в городе почти не было людей.

"От собеседников команда услышала, что в Карабахском регионе остается от 50 до 1000 этнических армян… Миссия была поражена внезапностью, с которой местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые это, должно быть, вызвало", - говорится в отчете.

Как сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, на начало октября в страну прибыли свыше 100 тысяч переселенцев.

Настолько массовый исход объясняется довольно просто: карабахские армяне побоялись этнических чисток.

"Мы же помним, что в начале 1990-х армяне тоже устраивали чистки, по разным данным, до миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть Карабах и Армению. И теперь они испугались мести. Ильхам Алиев предложил два варианта: либо выехать, либо остаться, но принять гражданство Азербайджана. Можно констатировать, что реально Нагорный Ккарабах остался без армян", - объясняет Войцех Войтасевич.

Фото: карабахские беженцы покидают регион (Getty Images)

Миссия ООН не получала сообщений о насилии в отношении гражданских. На данном этапе трудно определить, намерены ли карабахские армяне вернуться, но ясно, что это потребует времени и усилий со всех сторон, говорится в отчете.

Ильхам Алиев говорит, что армяне могут вернуться. Но при условии, что примут азербайджанское гражданство и забудут о самопровозглашенной республике.

"Они придумали ее в своих мечтах, в своих мифах", - заявил он в декабре.

Однако сложно представить, что по крайней мере в обозримом будущем карабахские армяне вернутся, отмечает Войтасевич. Всех их приняли в Армении, предоставили места для размещения, обеспечили выплатами и пенсиями. Скорее всего, из соображений безопасности пока возвращения не будет. Например, бывшим военным грозят аресты, потому что с точки зрения Азербайджана они являются террористами.

"Да и чем люди будут заниматься в Нагорном Карабахе? Где они будут жить и кем работать? Как зарабатывать на жизнь? Мне кажется, никто не вернется. Разве что если Армения когда-нибудь снова возьмет его под контроль, но это не перспектива ближайших лет. Максимум, что она может сделать - помочь беженцам начать новую жизнь", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Опасения не беспочвенны. Азербайджан удерживает ряд бывших министров, в том числе миллиардера Рубена Варданяна, а также экс-"президентов" Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакаяна. Часть из них обвинили в финансировании терроризма, причастности к обстрелам и пыткам пленных.

"Они могут быть элементом в переговорах с Арменией о мире. Если она пойдет на какие-то уступки, их могут освободить. Они стали инструментом в руках Алиева, и он использует их так, как ему удобно", - добавил Войтасевич.

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Прямо сейчас Азербайджан разворачивает большие проекты. На днях были подписаны соглашения с турецкими компаниями об эксплуатации пяти малых гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районе. Объявлена масштабная стройка, президент Алиев открывает дороги, а местные СМИ публикуют фото с его поездок по городам и селам.

"Даже были фото из Степанакерта, когда он заходит в здание администрации, топчет флаг НКР и поднимает азербайджанский. Это все, чтобы показать - армян больше нет, Карабах наш, и мы победили", - рассказывает эксперт.

Также власти регулярно отчитываются о переезде азербайджанцев. Так, в октябре несколько семей получили ключи от квартир в Физули и Лачине - городах, которые перешли под контроль еще в 2020 и 2022 годах соответственно.

Фото: президень Азербайджана Ильхам Алиев и азербайджанский флаг в Ханкенди (Степанакерт) (president.az)

Переселение идет поэтапно, поскольку урегулированы не все вопросы, связанные с правами собственности на этих территориях. По состоянию конец ноября в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" в Карабахский и Восточно-Зангезурский районы переехали свыше 3 тысяч человек. До конца 2023 года цифра должна была достичь 5,5 тысяч.

Как ожидается, в нынешнем году начнется возвращение азербайджанцев в Шушу и Агдам. В общей сложности первый этап рассчитан до 2026 года и предполагает переселение 140 тысяч азербайджанцев. Скольких переселят в бывшую столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт (Ханкенди) - точно не известно, списки еще составляются.

Основные проекты касаются города Шуши, который Азербайджан в прошлом году объявил "Культурной столицей тюркского мира". Он также станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества (входят страны Центральной Азии и Ближнего Востока) в 2026 году, из Шуши хотят сделать туристический маяк. Помимо дорог и жилых домов, здесь почти достроили две гостиницы и планируют заложить новую больницу.

Азербайджан в 2024 году потратит на Карабах около 30 млн долларов. Средства предназначены для Ханкенди, Агдере (Мартакерт), Ходжалы (Иванян), Ходжавенда (Мартуни). В Ханкенди откроют площадь победы и новое учебное заведение, которое войдет в состав Карабахского университета.

Азербайджан и Армения. Проблемы на пути к миру

Карабахский вопрос был самым важным, но не единственной проблемой в отношениях между Арменией и Азербайджаном. И с конца осени стороны посылали несколько сигналов о движении к полноценному мирному договору. Среди предпринятых шагов - первый за долгое время обмен пленными и возобновление работ по делимитации границы.

Делимитация остается болезненным моментом. В середине декабря страны утвердили регламент межправительственной комиссии. Проблема в том, что Алиев заявляет об армянской оккупации восьми азербайджанских сел, а в ответ Никол Пашинян предъявляет свои территориальные претензии.

"У нас тоже есть проблема восьми сел, потому что в той же Тавушской области, например, у нас есть оккупированные Азербайджаном территории", - отметил он.

Не менее конфликтная тема - дорога через юг Армении, которая связала бы Азербайджан с ее эксклавом Нахичеванью и Турцией. Баку настаивает на экстерриториальном статусе и называет проект "Зангезурским коридором" (по историческому названию области). Армения не соглашается, требуя сохранения суверенитета над всеми дорогами на своей территории.

Фото: армянский премьер Никол Пашинян заинтересован в мире с Азербайджаном, но выдвигает свои "красные линии" (Getty Images)

Ереван продвигает проект "Перекресток мира". Предполагается, что все коммуникации будут функционировать в рамках юрисдикции стран, через которые они проходят, и каждая страна будет проводить свой пограничный и таможенный контроль.

Но Азербайджан делает вид, что ему не интересно, намекая на альтернативу в виде маршрута через Иран. Вероятно, коридор через Сюникскую область Армении пока поставлен на паузу, по крайней мере, до внеочередных выборов президента, запланированных на 7 февраля 2024 года.

Создание транспортного пути было прописано в заявлении, остановившем вторую Карабахскую войну 2020 году, но без деталей. В Ереване опасаются, что запуск коридора станет ползучей потерей суверенитета над приграничной с Ираном территорией, которую в Баку называют исторической частью Азербайджана, но на официальном уровне не ставят принадлежность под сомнение.

Эксперт Войцех Войтасевич допускает, что если не достигнут компромисса, Азербайджан посчитает, что некоторые участки главной дороги из центральной Армении до Зангезура тоже находятся в "оккупации", и вторгнется на армянские земли.

"Азербайджан хочет сам контролировать коридор из-за аспектов, связанных с налогами и таможней. Были предложения, чтобы привлечь Россию и Турцию, но вопрос суверенитета является "красной линией" для Еревана. Я постоянно читаю о переговорах, неформальных контактах и новых предложениях. Никакого прогресса не вижу, но держу пальцы, чтобы они договорились", - сказал он в беседе с РБК-Украина.

Шансы на то, что стороны договорятся, есть. Как пишет российское издание "Коммерсант", мирное соглашение подпишут вскоре после нового года, якобы это могли обсуждать Алиев и Пашинян на недавнем саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Но насколько крепким окажется мир? Особенно после того, как Азербайджан операцией в Карабахе показал, что предпочитает не идти на компромисс, а решать вопросы силой.

Собственно, поэтому рано говорить и об окончательном завершении конфликта, ведь на протяжении многих лет с Карабахом были связаны все элементы отношений между странами.

"Мне кажется, закончился лишь очередной этап. В том смысле, что Азербайджан установил контроль над Карабахом точно так же, как и Армения в 1990-х. В идеальных условиях территория стала бы частью Азербайджана, а карабахские армяне получили бы политическую автономию. Я не верю, что при наличии авторитарного режима в Баку возможен устойчивый мир. Он возможен, когда стороны идут на компромисс, а Азербайджан не дает пространства, расценивая уступки как поражение", - отметил эксперт.

Силовое решение карабахского вопроса в итоге повлияло на судьбы сотен тысяч человек. И даже если страны заключат мир, вряд ли это поставит окончательную точку.

"Для меня это как конфликт между Израилем и Палестиной. Его история длится более 70 лет, все это время лидеры подписывали много договоров, но в конце концов возвращались к войнам. Что в принципе мы видим и сейчас", - резюмировал Войтасевич.