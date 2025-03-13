Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения

Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхуна Байрамова, которого цитирует Report.

"На следующем этапе ожидания Баку таковы - Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану", - добавил он.

По словам министра, Армения одобрила предложения Азербайджана по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между обеими странами начался еще в 1988-м из-за Нагорного Карабаха. Несмотря на установление режима прекращения огня в 1994-м, перемирие периодически нарушалось.

В 2023-м Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, в результате чего этот регион перешел под его контроль.

В следующем году Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора будет долгим. Ереван также предлагал демаркацию границ по последним советским картам 1975 года, но Баку выступил против.

В сентябре 2024-го глава армянского правительства уточнил, что для ратификации мирного соглашения с Азербайджаном Еревану может понадобиться изменить конституцию.

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