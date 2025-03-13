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Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения

Четверг 13 марта 2025 15:10
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Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения Фото: Джейхун Байрамов, глава Министерства иностранных дел Азербайджана (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхуна Байрамова, которого цитирует Report.

По словам министра, Армения одобрила предложения Азербайджана по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

"На следующем этапе ожидания Баку таковы - Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану", - добавил он.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между обеими странами начался еще в 1988-м из-за Нагорного Карабаха. Несмотря на установление режима прекращения огня в 1994-м, перемирие периодически нарушалось.

В 2023-м Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, в результате чего этот регион перешел под его контроль.

В следующем году Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора будет долгим. Ереван также предлагал демаркацию границ по последним советским картам 1975 года, но Баку выступил против.

В сентябре 2024-го глава армянского правительства уточнил, что для ратификации мирного соглашения с Азербайджаном Еревану может понадобиться изменить конституцию.

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