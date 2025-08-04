От Кашмира до Конго. Как Трамп "завершает войны" и при чем тут Нобелевская премия мира

Президент США Дональд Трамп пытается завершить не только российско-украинскую войну, но и другие конфликты по всему миру.

РБК-Украина рассказывает, как ему это удается и всегда ли объявления Трампа о "конце войны" соответствуют действительности.

Главное:

Что Трамп обещал Таиланду и Камбодже в обмен на мир?

Как США помогли Индии и Пакистану, и слушали ли они Штаты?

Чем завершилось посредничество США между Руандой и ДР Конго?

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что уже давно пора дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. В качестве основания для этого Левит вспомнила его активную миротворческую деятельность.

"Президент Трамп в течение шести месяцев своего пребывания в должности в среднем обеспечивал примерно одно мирное соглашение или прекращение огня в месяц", – заявила Левит.

Трамп и сам не скрывает желания получить Нобелевскую премию мира, так же как ее присудили его предшественнику Бараку Обаме. Более того, Трампа уже номинировали на эту награду Израиль, Пакистан и Камбоджа.

Однако на практике не всегда роль президента США была решающей в урегулировании, да и сами конфликты не всегда заканчиваются после его заявлений о мире.

Таиланд и Камбоджа

Конфликт между Таиландом и Камбоджей неожиданно вспыхнул в конце июля, после стрельбы на границе. Военные обеих стран обвинили друг друга в провокации. Погибли по меньшей мере 36 человек. Однако, столкновения продолжались ненадолго. 28 июля Трамп заявил о завершении этой войны.

"Рад сообщить, что после вмешательства президента Дональда Дж. Трампа обе страны достигли перемирия и мира", – написал он в соцсети Truth Social.

По данным американских медиа, Трамп пригрозил обеим странам приостановить торговые соглашения, если боевые действия не прекратятся. В конце концов, лидеры Таиланда и Камбоджи собрались в соседней Малайзии, чтобы достичь договоренности. В то же время региональная пресса Юго-Восточной Азии обращает внимание, что не только Трамп присоединился к урегулированию.

Решающую роль сыграли другие факторы – посредничество Малайзии и Китая, относительно ощутимые потери военной техники, а также общественное недовольство в обеих странах. К примеру, по данным тайского издания Thai PBS в Таиланде весомым стал тот факт, что население было недовольно из-за отмены празднований в честь дня рождения короля Махи Вачиралонгкорна.

Вместе с тем, ситуация на границе остается напряженной и еще может выйти из-под контроля.

Индия и Пакистан

В конце апреля вспыхнуло очередное обострение между Индией и Пакистаном. Причиной стало террористическое нападение в спорном регионе Кашмир, которое унесло жизни 26 гражданских лиц. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов и нанесла ракетные удары по вероятным лагерям боевиков на территории Пакистана. Последний нанес ответный удар. Также произошли столкновения на границе. И уже через 3 дня конфликт пошел на спад.

США держали контакт с обеими странами через госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса. По свидетельству источников The New York Times, Вэнс убеждал премьер-министра Индии Нарендру Моди рассмотреть альтернативы дальнейшим ударам, предлагая возможные "выходы" для Пакистана, хотя Моди не взял на себя конкретных обязательств. Рубио, со своей стороны, общался с пакистанским генералом Асимом Муниром.

Роль США в этой истории остается противоречивой. Пакистан заявляет, что вклад Штатов в урегулирование был значительным, а вот Индия настаивает, что уладила конфликт с Пакистаном напрямую без посредников.

Сам Трамп впоследствии утверждал, что якобы его угрозы прекратить торговые переговоры с обеими странами и предложение расширить торговлю в случае деэскалации повлияли на прекращение огня.

В общем, ни Индия, ни Пакистан не были заинтересованы в длительном конфликте. И это упростило работу американским переговорщикам. Как отметил телеканал CNN, США "давили на открытую дверь", что и дало быстрый результат.

Руанда и Демократическая республика Конго (ДРК)

Конфликт между ДРК и Руандой длится с 1990-х, но обострился в начале этого года из-за наступления на Конго повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23), которую поддерживает Руанда.

27 июня 2025 года в Вашингтоне министры иностранных дел ДРК и Руанды подписали мирное соглашение при посредничестве США и Катара. По словам Трампа, соглашение – это "величественный триумф", а его администрация сыграла ключевую роль, в том числе через телефонные переговоры и встречи с лидерами стран. The Washington Post отмечает, что этим занимались те же вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Также значительную роль в подготовке соглашения сыграл Масад Булос, советник Госдепартамента по вопросам Африки, а также миллиардер из Нигерии и тесть дочери Трампа Тиффани. Источники в The New York Times сообщили, что Булос помог объединить проекты мирных соглашений от ДРК и Руанды в единый документ, который стал основой для подписания.

США связали свою поддержку ДРК с доступом к богатым минеральным ресурсам страны, в частности танталу, кобальту, меди и литию, необходимых для технологий и конкуренции с Китаем.

Хотя Трамп назвал сделку прорывом, группировка M23 не участвовала в переговорах и не обязалась сложить оружие. Представитель M23 заявил, что группа привержена параллельным переговорам в Катаре, а не соглашению в Вашингтоне. Нарушения перемирия начались вскоре после подписания, и сейчас продолжаются столкновения низкой интенсивности.

Израиль и Иран, но не ХАМАС

Конфликт Израиля и Ирана продолжается уже несколько десятилетий. Иран после исламской революции 1979 года заявил о цели – уничтожить Израиль. С тех пор он создал по всему Ближнему Востоку сеть группировок, которые продвигают его интересы и время от времени атакуют Израиль. Кроме того, Иран работал над созданием ядерного оружия, что в Израиле рассматривали как экзистенциальную угрозу для себя.

12 июня Израиль нанес превентивный массовый удар по ядерным объектам, противовоздушной обороне и военному командованию Ирана. Причиной ударов стали данные израильской разведки, которые показали, что Тегеран очень близок к созданию ядерного оружия. Соответственно, скоро могла бы наступить "точка невозврата", после которой ядерную программу было бы не остановить. В ответ Иран нанес дроновые и ракетные удары по Израилю.

США и раньше, и во время 12-дневной войны держали контакт с обеими сторонами, а под ее конец присоединились к атакам на Иран. Часть ядерных объектов Ирана находится глубоко под землей, поэтому неуязвимы для израильских атак. Единственное средство, которое может их уничтожить –бункерные бомбы GBU-57 – есть на вооружении только у США. В конце концов, американские бомбардировщики B-2 их использовали, после чего Трамп объявил, что ядерная программа уничтожена, а война закончена.

Как потом подтвердили ряд независимых источников, это не совсем так. Американские бомбы лишь частично повредили подземные объекты. Кроме того, Иран мог вывезти часть уже обогащенного урана для ядерных боеголовок. Но учитывая общие серьезные потери в конфликте, иранское руководство пошло на диалог. Сейчас между США и Ираном продолжаются переговоры относительно будущего ядерной программы. Их курирует спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, также ответственный за диалог с Россией.

Вмешавшись в этот конфликт, Трамп решает проблему, которую сам же создал во время своего первого президентского срока. В 2015 году между Ираном и 6 западными странами было заключено соглашение, которое предусматривало контроль над ядерной программой в обмен на снятие с Ирана части санкций. Однако, в 2017 году Трамп единолично вывел США из соглашения и возобновил санкции. Иран в свою очередь начал активнее работать над ядерным оружием. В ходе нынешних переговоров отчасти речь идет о возвращении к ситуации 2015 года.

Уроки для Украины

В ходе переговоров о завершении российско-украинской войны Трамп использует те же инструменты и модели поведения, что и в других случаях: челночную дипломатию, угрозы санкциями и торговыми тарифами. Также США не забывают о собственных экономических интересах и доступе к критически важным ресурсам.

Однако в большинстве других случаев, когда Трампу действительно удалось "завершить войны", в этом были заинтересованы также сами стороны конфликта. Однако в российско-украинской войне Москва пока не выражает желания идти на мир, а это для Трампа является одним из самых сложных сценариев.

Если президент США таки решится давить на Россию и заставит ее к миру, его шансы получить Нобелевскую премию мира действительно резко возрастут – ведь российско-украинская война является самым масштабным вооруженным противостоянием в Европе за последние 80 лет. .