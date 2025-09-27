Еще одна страна попросила Трампа выступить "миротворцем"
Южная Корея попросила президента США Дональда Трампа выступить посредником в диалоге с КНДР и уменьшить военную напряженность в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Южной Кореи Ли Чжэ Мэна, которого цитирует Sky News.
Президент Южной Кореи обратился к Трампу с просьбой стать "миротворцем". Он попросил американского лидера попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ына к переговорам.
По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена, Трамп якобы принял это предложение.
Глава МИД сказал, что президент США "выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей", хотя Белый дом пока не сообщал об этом.
Трамп и Ким Чен Ын
Напомним, во время своего первого президентского срока Трамп в 2018 году провел переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре, а годом позже в Ханое состоялась вторая официальная встреча.
Летом 2019 года Трамп посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи. Целью переговоров было ядерное разоружение КНДР, однако американский лидер не преуспел.
Осенью 2019 года Северная Корея обвинила США в провале переговоров, а Трамп раскритиковал Ким Чен Ына и потребовал "провести денуклеаризацию, как было обещано". После этого отношения стран ухудшились.
После возвращения в Овальный кабинет в январе 2025 года Дональд Трамп заявлял, что планирует возобновить переговоры с северокорейским диктатором.
Трамп и мировые конфликты
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще во время своей инаугурационной речи в январе заявил, что хочет оставить после себя наследие "миротворца".
Также Трамп неоднократно заявлял, что якобы остановил шесть войн и хочет прекратить войну РФ против Украины.
В Белом доме также назвали президента США "главным миротворцем", который устанавливает мир через силу.
Стоит добавить, что власти Пакистана номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства" в конфликт Индии и Пакистана. В Пакистане также называли Трампа "настоящим миротворцем".
Больше о том, как Трамп "завершает войны" и при чем тут Нобелевская премия мира - узнайте в материале РБК-Украина.