"Я с ним ладил": Трамп заявил о желании возобновить диалог с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа для Fox News

Во время интервью Трамп напомнил о том, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время первого срока президентства.

"Я ему нравился, и я с ним ладил", - отметил он и, отвечая на вопрос журналиста, заявил о готовности снова связаться с северокорейским диктатором.

В том же числе республиканец отметил, что Ким Чен Ын якобы "не религиозный фанатик" и является "умным парнем".

Отношения между США и КНДР

Отношения между США и КНДР всегда были напряженными из-за ядерной программы Северной Кореи, санкций и политических разногласий. США призывали КНДР прекратить ядерные испытания, в то время как Пхеньян рассматривал это как вмешательство в свои внутренние дела. Переговоры между странами неоднократно останавливались.

Заметным событием стал визит Дональда Трампа в КНДР в июне 2019 года. Это была первая в истории встреча президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории Северной Кореи.

Еще в ноябре Reuters писало, что команда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с диктатором Ким Чен Ыном.