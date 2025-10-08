RU

Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Таджикистан, где его обязаны арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля и "РИА Новости".

Вместо ареста возле самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Они обнялись и пожали друг другу руки. Также главу Кремля приветствовали таджикские военные. 

По информации российских СМИ,  визит Путина в Таджикистан рассчитан на три дня. В его программе запланировано участие в саммите "Россия - Центральная Азия", а также во встрече стран СНГ. 

Как пишет "РИА Новости", кроме переговоров с Эмомали Рахмоном, российский лидер намерен встретиться и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стоит заметить, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году, поскольку диктатор виновен в депортации украинских детей. 

Визит Путина в Монголию

Напомним, 2 сентября прошлого года российский диктатор Владимир Путин посетил столицу Монголии.

Власти Монголии отказались его арестовать по ордеру МУС, хоть они и обязаны выполнять решения суда.

Реальных последствий для Монголии после такого решения не было.

В январе этого года заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра допускала, что Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда может исключить Монголию, поскольку она не арестовала Путина.

