Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Таджикистан, где его обязаны арестовать по ордеру Международного уголовного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля и "РИА Новости".
Вместо ареста возле самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Они обнялись и пожали друг другу руки. Также главу Кремля приветствовали таджикские военные.
Как пишет "РИА Новости", кроме переговоров с Эмомали Рахмоном, российский лидер намерен встретиться и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Стоит заметить, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году, поскольку диктатор виновен в депортации украинских детей.
Напомним, 2 сентября прошлого года российский диктатор Владимир Путин посетил столицу Монголии.
Власти Монголии отказались его арестовать по ордеру МУС, хоть они и обязаны выполнять решения суда.
Реальных последствий для Монголии после такого решения не было.
В январе этого года заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра допускала, что Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда может исключить Монголию, поскольку она не арестовала Путина.