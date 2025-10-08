Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС

Вместо ареста возле самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Они обнялись и пожали друг другу руки. Также главу Кремля приветствовали таджикские военные.



По информации российских СМИ, визит Путина в Таджикистан рассчитан на три дня. В его программе запланировано участие в саммите "Россия - Центральная Азия", а также во встрече стран СНГ.

Как пишет "РИА Новости", кроме переговоров с Эмомали Рахмоном, российский лидер намерен встретиться и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стоит заметить, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году, поскольку диктатор виновен в депортации украинских детей.