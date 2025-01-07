Что ждет Монголию, которая отказалась арестовывать Путина: ответ ОП

"Такая возможность принять соответствующее решение у Ассамблеи есть", - сказала она и пояснила, что таким образом Монголия не будет иметь инструмента международного уголовного правосудия.

Как отметила Мудра, мир должен реагировать на поступок Монголии.

"Пока монголы действительно делают вид, что ничего не произошло, и они не будут выполнять решение Международного уголовного суда. 24 октября 2024 года Палата предварительного производства МУС признала, что Монголия, не арестовав Путина, когда он находился на ее территории, и, не передав его суду, не выполнила просьбу Суда о сотрудничестве в этом отношении вопреки положениям Римского статута", - сказала она.

Мудра пояснила, что в соответствии с положениями Римского статута Монголия должна была выполнить обязанность сотрудничать.

"Обязанность сотрудничать заключалась в том, что они должны были арестовать и доставить Путина в МУС. Они этого не сделали", отметила Мудра.

По ее словам, учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать дело в Ассамблею государств-участников. Это высший орган Международного уголовного суда.

"Заседание ассамблеи, как нам известно, состоялось в начале декабря, но, к сожалению, у меня отсутствует какая-то информация о решении Ассамблеи", - рассказала заместитель председателя ОП.