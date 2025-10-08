UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, де його мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля і "РИА Новости".

Замість арешту біля літака Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Вони обійнялися і потиснули один одному руки. Також голову Кремля вітали таджицькі військові.

За інформацією російських ЗМІ, візит Путіна в Таджикистан розрахований на три дні. У його програмі заплановано участь у саміті "Росія - Центральна Азія", а також у зустрічі країн СНД.

Як пише "РИА Новости", крім переговорів з Емомалі Рахмоном, російський лідер має намір зустрітися і з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Варто зауважити, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще у 2023 році, оскільки диктатор винен у депортації українських дітей.

Візит Путіна в Монголію

Нагадаємо, 2 вересня минулого року російський диктатор Володимир Путін відвідав столицю Монголії.

Влада Монголії відмовилася його заарештувати за ордером МКС, хоч вона і зобов'язана виконувати рішення суду.

Реальних наслідків для Монголії після такого рішення не було.

У січні цього року заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра допускала, що Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду може виключити Монголію, оскільки вона не заарештувала Путіна.

Володимир ПутінМКСТаджикистан