RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Еще одна страна НАТО допускает отправку своих военных в Украину

Иллюстративное фото: литовские военные (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно сделаем свой вклад в гарантии безопасности, (...) в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных", - отметил он.

Каунас подчеркнул, что не хотел бы раскрывать подробности относительно того, какими конкретно средствами Литва может помочь в обеспечении гарантий безопасности Украины.

"Все очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях", - сказал литовский министр.

Он добавил, что самым главным является приложение усилий всех стран для достижения и обеспечения мира в Украине.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Тем временем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.

А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЛитваГарантии безопасности