Еще одна страна НАТО допускает отправку своих военных в Украину

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно сделаем свой вклад в гарантии безопасности, (...) в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных", - отметил он.
Каунас подчеркнул, что не хотел бы раскрывать подробности относительно того, какими конкретно средствами Литва может помочь в обеспечении гарантий безопасности Украины.
"Все очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях", - сказал литовский министр.
Он добавил, что самым главным является приложение усилий всех стран для достижения и обеспечения мира в Украине.
Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.
Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.
Тем временем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.
А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.
Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.