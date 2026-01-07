Еще одна страна НАТО допускает отправку своих военных в Украину

"Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно сделаем свой вклад в гарантии безопасности, (...) в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных", - отметил он.

Каунас подчеркнул, что не хотел бы раскрывать подробности относительно того, какими конкретно средствами Литва может помочь в обеспечении гарантий безопасности Украины.

"Все очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях", - сказал литовский министр.

Он добавил, что самым главным является приложение усилий всех стран для достижения и обеспечения мира в Украине.