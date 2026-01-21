Большинство стран Евросоюза отказались от участия в Совете мира Трампа, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

О создании Совета мира президент США объявил 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Как пояснили собеседники FT, дополнительные опасения в Евросоюзе также вызвало приглашение в структуру российского диктатора Владимира Путина.

По данным издания, многие в Европе опасаются, что Совет мира оттеснит на второй план ООН, как площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

Что известно о Совете мира Трампа

Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о планах создать так называемый Совет мира, который должен был бы заниматься надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.

Впоследствии Трамп направил официальные приглашения лидерам государств мира с предложением принять участие в работе Совета мира по Газе. В общем такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.

В воскресенье, 18 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Дональд Трамп пригласил Будапешт присоединиться к деятельности новосозданного Совета мира.

Уже на следующий день, 19 января, в России заявили, что Соединенные Штаты обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением войти в состав Совета мира по вопросам Газы.

В то же время Норвегия отказалась от участия в Совете мира, инициированной Дональдом Трампом, отметив, что эта идея не соответствует принципам Организации Объединенных Наций.

Также сообщалось, что Канада может войти в Совет мира Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.