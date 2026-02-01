Еще одна группа детей с Херсонщины вернулась домой: среди спасенных - младенец

На подконтрольную территорию Украины вернули еще одну группу детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин .

По словам чиновника, среди спасенных - младенец, дети и подростки, которые длительное время находились под угрозой незаконной депортации или подвергались давлению со стороны оккупантов.

Возвращение детей на территорию Украины с временно оккупированных районов Херсонской области стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.

Речь идет о детях в возрасте от 8 месяцев до 17 лет, которых оккупанты пытались депортировать или лишить родительских прав.

Например, среди возвращенных детей - 11-летняя девочка, которую оккупанты пытались принудительно отправить в интернат после того, как узнали, что ее мать служила в ВСУ. Женщину незаконно лишили родительских прав и открыли уголовное дело.

Также среди детей есть двое братьев 5 и 11 лет, которых оккупанты систематически возили на "суды", где их унижали и на глазах детей пытали отца.

Сейчас все возвращенные дети находятся под опекой украинских специалистов и получают необходимую медицинскую, психологическую и юридическую помощь для восстановления после пережитого.

Александр Прокудин отметил, что с начала 2026 года благодаря совместным усилиям государства и волонтерских организаций с временно оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть уже 19 детей. При этом процесс идентификации и эвакуации других несовершеннолетних, которые остаются в заложниках, продолжается.