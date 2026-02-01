Ще одна група дітей з Херсонщини повернулася додому: серед врятованих - немовля

На підконтрольну територію України повернули ще одну групу дітей віком від 8 місяців до 17 років.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін .

За словами чиновника, серед врятованих - немовля, діти та підлітки, які тривалий час перебували під загрозою незаконної депортації або зазнавали тиску з боку окупантів.

Повернення дітей на територію України з тимчасово окупованих районів Херсонської області стало можливим у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.

Йдеться про дітей віком від 8 місяців до 17 років, яких окупанти намагалися депортувати або позбавити батьківських прав.

Наприклад, серед повернутих дітей - 11-річна дівчинка, яку окупанти намагалися примусово відправити до інтернату після того, як дізнались, що її матір служила у ЗСУ. Жінку незаконно позбавили батьківських прав та відкрили кримінальну справу.

Також серед дітей є двоє братів 5 та 11 років, яких окупанти систематично возили на "суди", де їх принижували і на очах дітей катували батька.

Наразі всі повернені діти перебувають під опікою українських фахівців та отримують необхідну медичну, психологічну та юридичну допомогу для відновлення після пережитого.

Олександр Прокудін зазначив, що від початку 2026 року завдяки спільним зусиллям держави та волонтерських організацій із тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути вже 19 дітей. При цьому процес ідентифікації та евакуації інших неповнолітніх, які залишаються в заручниках, триває.