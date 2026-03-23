Эстония присоединяется к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ

Эстония 23 марта официально присоединилась к Расширенному частичному соглашению об Управленческом комитете Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Подписание документа подтверждает участие страны в создании международного механизма, который должен обеспечить расследование и привлечение к ответственности за развязывание войны.

"Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования, - подчеркнули в ведомстве. - Ответственность имеет значение. Безнаказанность не победит".

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Великобритания и Европейский Союз.