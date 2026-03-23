ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Эстония присоединяется к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ

19:56 23.03.2026 Пн
2 мин
Трибунал должен привлечь руководство РФ к ответственности за войну
aimg Мария Науменко
фото: флаг Эстонии (Getty Images)

Эстония 23 марта официально присоединилась к Расширенному частичному соглашению об Управленческом комитете Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Подписание документа подтверждает участие страны в создании международного механизма, который должен обеспечить расследование и привлечение к ответственности за развязывание войны.

"Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования, - подчеркнули в ведомстве. - Ответственность имеет значение. Безнаказанность не победит".

Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Великобритания и Европейский Союз.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его деятельность будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда и положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а также потенциально Беларуси и КНДР.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Эстония Спецтрибунал Российская Федерация
Новости
