Эстония присоединяется к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ
Эстония 23 марта официально присоединилась к Расширенному частичному соглашению об Управленческом комитете Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.
Подписание документа подтверждает участие страны в создании международного механизма, который должен обеспечить расследование и привлечение к ответственности за развязывание войны.
"Этим шагом мы приближаемся к созданию специального трибунала и обеспечению его полноценного функционирования, - подчеркнули в ведомстве. - Ответственность имеет значение. Безнаказанность не победит".
Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ
Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Великобритания и Европейский Союз.
Трибунал будет иметь статус международного органа. Его деятельность будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда и положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.
Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а также потенциально Беларуси и КНДР.