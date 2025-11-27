Литва присоединяется к Спецтрибуналу по российской агрессии против Украины

Сегодня, 27 ноября, Литва заявила о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский МИД в соцсети Х .

"Литва уведомила Совет Европы о своем намерении присоединиться к Специальному трибуналу по расследованию преступления агрессии против Украины, став первым государством после Украины, которое это сделало", - говорится в заявлении.

Спецтрибунал по преступлениям РФ

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Главная цель Спецтрибунала - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ за развязывание войны против Украины. Инициатива была поддержана рядом государств ЕС, США и Британией, а также самим Евросоюзом.

Специальный трибунал против России будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции. Его основу составляет статья 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, дополненная критериями захватнической войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

Предполагается, что трибунал сможет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых, в частности - против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.