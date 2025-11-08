ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия пытается запугать население мифами о женских подразделениях ВСУ

Украина, Суббота 08 ноября 2025 08:00
UA EN RU
Россия пытается запугать население мифами о женских подразделениях ВСУ Фото: женщина в рядах ВСУ (facebook.com NATO)
Автор: Никончук Анастасия

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о якобы "женских подразделениях" в Украине, пытаясь создать панические настроения и впечатление массовой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о том, что ВСУ якобы направили в Купянск "женские подразделения" из-за нехватки мужчин на фронте.

В частности, утверждается, что семь военнослужащих-женщин оставили свои позиции. При этом никаких доказательств этих заявлений не предоставляется.

Цель дезинформации

Эксперты отмечают, что данный фейк является частью широкой кампании России, направленной на создание впечатления "массовой мобилизации женщин" и усиление панических настроений среди граждан.

Такие сообщения рассчитаны на психологическое давление и попытку деморализовать население, но реальных оснований для этих утверждений нет.

Украина не рассматривает призыв женщин

На самом деле в Украине не предусмотрено никаких инициатив по призыву женщин на военную службу.

Ранее Центр противодействия дезинформации уже опровергал аналогичные фейки: в частности, о "обязательной подготовке женщин к мобилизации" и вымышленных должностях "советников командиров по гендерной подготовке".

Все эти заявления являются полностью надуманными и не имеют отношения к реальным планам Вооруженных сил Украины.

Сообщения о "женских подразделениях" в Купянске — типичный пример информационной войны, где главная цель — создание паники и введение аудитории в заблуждение.

Украинская армия продолжает работать по стандартным процедурам мобилизации и не привлекает женщин к обязательной службе на фронте.

Напоминаем, что на оккупированных территориях Донбасса местные "власти" продолжают инсценировать мероприятия под видом улучшения водоснабжения, превращая реальные потребности населения в инструмент пропаганды и освоения российских средств,

Отметим, что в оккупированном Крыму российские власти инициировали новую кампанию цифрового контроля: сотрудников образовательных и государственных учреждений обязали установить мессенджер "Мах", разработанный российским Минцифры, чтобы усилить надзор за населением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ Фейки
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины