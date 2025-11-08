Россия пытается запугать население мифами о женских подразделениях ВСУ

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о якобы "женских подразделениях" в Украине, пытаясь создать панические настроения и впечатление массовой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о том, что ВСУ якобы направили в Купянск "женские подразделения" из-за нехватки мужчин на фронте.

В частности, утверждается, что семь военнослужащих-женщин оставили свои позиции. При этом никаких доказательств этих заявлений не предоставляется.

Цель дезинформации

Эксперты отмечают, что данный фейк является частью широкой кампании России, направленной на создание впечатления "массовой мобилизации женщин" и усиление панических настроений среди граждан.

Такие сообщения рассчитаны на психологическое давление и попытку деморализовать население, но реальных оснований для этих утверждений нет.

Украина не рассматривает призыв женщин

На самом деле в Украине не предусмотрено никаких инициатив по призыву женщин на военную службу.

Ранее Центр противодействия дезинформации уже опровергал аналогичные фейки: в частности, о "обязательной подготовке женщин к мобилизации" и вымышленных должностях "советников командиров по гендерной подготовке".

Все эти заявления являются полностью надуманными и не имеют отношения к реальным планам Вооруженных сил Украины.

Сообщения о "женских подразделениях" в Купянске — типичный пример информационной войны, где главная цель — создание паники и введение аудитории в заблуждение.

Украинская армия продолжает работать по стандартным процедурам мобилизации и не привлекает женщин к обязательной службе на фронте.