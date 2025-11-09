Рыбаки из Франции нашли необычный способ защитить украинцев от российских дронов

Французские рыбаки отправляют изношенные сети, которые теперь защищают украинцев от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.

Рыбаки французского региона Бретань направляют в Украину изношенные сети, ранее использовавшиеся для ловли морских существ.

Эти прочные конструкции, изготовленные из конского волоса, получили вторую жизнь — теперь их используют вдоль линии фронта для защиты от дронов.

Общая протяженность уже переданных сетей составляет около 280 километров.

Как сети становятся защитой

Обычно срок службы таких сетей не превышает двух лет. После этого они изнашиваются и подлежат утилизации.

Ежегодно рыбаки региона вынуждены избавляться примерно от 800 тонн оборудования, но теперь ему нашли новое применение — оно помогает украинцам противостоять атакам беспилотников.

Благотворительная организация Kernic Solidarités взяла на себя координацию инициативы.

Она была создана после обращения украинцев, проживающих во Франции, с просьбой о гуманитарной помощи.

Реакция рыбаков

"Когда мы узнали, что Украине нужны сетки, рыболовное сообщество быстро отреагировало [...] В этом регионе хватает рыболовных сетей. Проблема в том, что с ними делать, поскольку закрылись несколько перерабатывающих компаний. Если сетки нужны им для создания стен против дронов и спасения жизни в Украине, они их получат", – отметил президент организации Жерар Ле Дафф.

К инициативе присоединились рыбаки Швеции и Дании, пожертвовавшие сотни тонн старых сетей.

Бывший глава французского комитета по рыболовству в Бретани Жан-Жак Танги сообщил, что местные рыбаки с воодушевлением помогают украинцам.

Помощь продолжается

Организация Kernic Solidarités столкнулась с нехваткой средств на транспортировку сетей, однако ищет пути, чтобы украинцы могли самостоятельно забирать гуманитарную помощь.

Один из волонтеров, 70-летний Кристиан Абазию, рассказал, что украинцы глубоко тронуты этой поддержкой.

"У них вызывало слезы на глазах то, что сетки посылает кто-то, кто работает в рыбной промышленности на другой стороне Европы", – поделился француз.