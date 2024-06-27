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Еще 1260 захватчиков и пять ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Украина, Четверг 27 июня 2024 07:47
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Еще 1260 захватчиков и пять ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: за сутки россияне потеряли 1260 солдат на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 26 на 27 июня, составили 1260 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили пять ПВО и больше 40 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 539 320 (+1260) человек ликвидировано;
  • танков - 8042 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 459 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 14 363 (+42) ед;
  • РСЗО - 1108 ед;
  • средства ПВО - 868 (+5) ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24) ед;
  • крылатых ракет - 2324 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) ед;
  • специальной техники - 2420 (+11) ед.

Еще 1260 захватчиков и пять ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись возле Купянска, но на большинстве направлений ВСУ сдерживают натиск врага.

Тем временем Северная Корея может отправить инженерные войска для восстановления временно оккупированной Донецкой области.

Прошлой ночью Россия устроила комбинированный обстрел Украины одновременно "Шахедами", крылатыми ракетами "Калибр" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

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