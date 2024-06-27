Еще 1260 захватчиков и пять ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: за сутки россияне потеряли 1260 солдат на фронте (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 26 на 27 июня, составили 1260 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили пять ПВО и больше 40 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили: личного состава - 539 320 (+1260) человек ликвидировано;

танков - 8042 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 15 459 (+9) ед;

артиллерийских систем - 14 363 (+42) ед;

РСЗО - 1108 ед;

средства ПВО - 868 (+5) ед;

самолетов - 359 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24) ед;

крылатых ракет - 2324 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) ед;

специальной техники - 2420 (+11) ед.