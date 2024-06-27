Северная Корея отправит инженерные войска в оккупированные РФ части Украины, - ISW

Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" на территории временно оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

На днях южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на одного из чиновников КНДР сообщил, что уже в июле 2024 года Пхеньян планирует отправить крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область. Эти силы помогут восстановить инфраструктуру во временно оккупированном Донецке.

Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад. Телеканал Chosun подсчитал, что КНДР может ежегодно получать от России до 115 млн долларов США в неопределенной иностранной валюте, если отправит три-четыре инженерные бригады в оккупированные районы Украины.

"ISW пока не видел сообщений, которые бы свидетельствовали о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине. Но прямая инженерная поддержка КНДР может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать усилиям РФ по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.