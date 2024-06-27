Северная Корея отправит инженерные войска в оккупированные РФ части Украины, - ISW
Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" на территории временно оккупированных районов Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
На днях южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на одного из чиновников КНДР сообщил, что уже в июле 2024 года Пхеньян планирует отправить крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область. Эти силы помогут восстановить инфраструктуру во временно оккупированном Донецке.
Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад. Телеканал Chosun подсчитал, что КНДР может ежегодно получать от России до 115 млн долларов США в неопределенной иностранной валюте, если отправит три-четыре инженерные бригады в оккупированные районы Украины.
"ISW пока не видел сообщений, которые бы свидетельствовали о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине. Но прямая инженерная поддержка КНДР может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать усилиям РФ по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
Отношения России с Северной Кореей
После визита 20 июня российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею и подписания договора о партнерстве между государствами, возникла угроза более активного вмешательства Пхеньяна в войну в Украине на стороне агрессора.
Путин заявил, что нет необходимости привлекать живую силу из КНДР. В то же время, Кремль массово набирает наемников со всего мира для непосредственного участия в войне против Украины.
В Пентагоне Северной Корее предложили "поставить под сомнение" ее решение отправить свои войска, поскольку они станут "пушечным мясом".
В Институте изучения войны полагают, что Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с СССР, включая Северную Корею и Вьетнам. Таким образом Кремль пытается заложить основу альтернативного мирового порядка.
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