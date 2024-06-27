ВСУ сдерживают РФ на многих направлениях, но враг продвинулся под Купянском: карты ISW
Силы обороны Украины сдерживают врага на многих направлениях и отбивают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение российских захватчиков вблизи Купянска.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
На севере Харьковской области 26 июня шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметили, что Силы обороны продолжают "блокировать" небольшую группировку российских войск на Волчанском агрегатном заводе.
Российские и украинские силы сообщили о боях в Волчанске и его окрестностях, возле Тихого и около Глубокого 25 и 26 июня.
В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты днем 26 июня выпустили 11 управляемых планирующих бомб по н.п. Липцы.
Операция №2 - Луганская область
Российские захватчики недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска.
Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают элементы российской 25-й мотострелковой бригады продвигающейся вдоль бурелома к северо-востоку от Петропавловки.
26 июня российские "военкоры" заявили, что войска РФ продвинулись до 1 км в районе северо-восточнее Петропавловки, что относительно согласуется с имеющимися геолокационными записями, говорится в отчете.
Российские источники также утверждали, что войска РФ вошли в восточную Стельмаховку, хотя в ISW не нашли подтверждения.
Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, возле Берестового, Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки, вблизи Андреевки и Копанки, возле Макеевки, Грековки, Невского, возле Торского и Тернов, а также в районе Серебрянского лесничества 25 и 26 июня.
Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 26 июня заявил, что оккупанты ведут наступательные действия в этом районе исключительно единичными группами пехоты без поддержки бронетехники.
Также он добавил, что эти российские пехотные группы размером в один отряд атакуют поочередно, но вторая группа размером в один отряд следует за первой штурмовой группой, чтобы потенциально помочь укрепить захваченные позиции.
Операция №3 - Донецкая область
26 июня войска РФ продолжили атаки близ Северского, но продвижение не фиксировалось.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжают продвигаться в пределах Раздолевки и якобы захватили две трети населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.
Российские захватчики также продолжали атаковать возле Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки 25 и 26 июня.
26 июня русские войска продолжали атаковать возле Часового Яра, но без продвижения.
Войска РФ продолжали атаки в пределах восточной части Часового Яра, возле Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки.
Спикер украинской бригады, которая действует в этом районе, сообщил, что оккупанты используют в этом районе меньше боевых бронированных машин и ствольных артиллерийских систем, а атакуют в основном группами пехоты и ведут обстрелы из минометов.
Как писала 25 июня газета The Washington Post, украинские военные говорят, что российские нападения срывают ротацию ВСУ и поставки возле Часового Яра.
26 июня российские блоггеры заявили, что ВСУ контратакуют под Часовым Яром.
Сообщается, что 26 июня войска РФ продвинулись вблизи Торецкого.
25 и 26 июня российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину от 800 метров до двух километров 2 км от Майорского до Дружбы, с юга продолжали наступление на Нью-Йорк и продвинулись на Северное на 500 метров. В то же время эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
Один "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы добились этих успехов, воспользовавшись ротацией украинских войск.
26 июня войска РФ также атаковали вблизи Железного и Дачного.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ под Авдеевкой будто бы продвинулись на 900 метров от Новоалександровки в направлении Воздвиженки, на 500 метров к северу от Сокола, и с обеих сторон Карловского водохранилища, но в ISW не нашли подтверждения.
Войска РФ также продолжали наступать вблизи Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой, возле Яснобродовки и Карловки 25 и 26 июня.
Спикер украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что оккупанты атакуют пехотой размером в один отряд, и что эти отряды оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ограничивают действия украинских беспилотников.
26 июня войска РФ продолжали атаки на запад и юго-запад от города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжали продвигаться в пределах западной и центральной Красногоровки, и продвигались к югу от Новомихайловки в направлении трассы Т0524 Константиновка-Угледар.
25 и 26 июня войска РФ также атаковали в районе Георгиевки и в районе Константиновки и Парасковеевки.
25 и 26 июня российские оккупанты продолжали обстрелы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Урожайного и Старомайорского, но линия фронта не менялась.
"Южная ось"
25 и 26 июня войска РФ продолжали атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы незначительно продвинулись северо-западнее Работино, а другой российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись на 400 метров около Малой Токмачки за последние два дня, но в ISW не наблюдали подтверждения этих утверждений.
Российские войска продолжали штурм вблизи Работино и Малой Токмачки и северо-восточнее Вербового.
25 и 26 июня войска РФ продолжали атаки на восточном берегу Херсонской области в районе Крынок и на островах в Днепре, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что за последние 2 дня украинские силы уничтожили 10 российских катеров на юге Украины.
Российский "военкор" утверждал, что войска РФ усилили свою кампанию планирующих бомбардировок по украинским позициям на правом берегу Херсонской области в течение последних двух недель.
Ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 июня сообщили, что на фронте за сутки количество боевых столкновений возросло до 99.
Также в военном командовании рассказали, что враг продолжает искать пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.
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