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Ночная воздушная атака: РФ запустила по Украине ракеты

Четверг 27 июня 2024 02:24
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Ночная воздушная атака: РФ запустила по Украине ракеты Фото: войска РФ во время воздушной атаки запустили по Украине ракеты (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ запустили по территории Украины несколько крылатых ракет типа "Калибр" во время воздушной атаки в ночь на 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Военные зафиксировали движение, по меньшей мере, двух ракет, которые оккупанты запустили с южного направления.

Воздушная тревога в Украине объявлена почти на всей территории страны.

"Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области! Вторая КР типа "Калибр" в Николаевской области в северо-западном направлении!" - говорится в объявлении Воздушных сил в 02:11 и 2:15 соответственно.

Позже военные добавили, что крылатая ракета в Кировоградской области следует курсом на северо-запад.

Ночная воздушная атака: РФ запустила по Украине ракеты

Комбинированная воздушная атака РФ

Отметим, что ракетный удар противника происходит на фоне дроновой атаки.

Так, российские захватчики еще накануне вечером запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед".

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