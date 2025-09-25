ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шариат не планируется: Стармер вежливо высмеял заявление Трампа о Лондоне

Великобритания, Четверг 25 сентября 2025 22:16
UA EN RU
Шариат не планируется: Стармер вежливо высмеял заявление Трампа о Лондоне Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Мэр Лондона Садик Хан не планирует вводить в британской столице "нормы шариата", как высказался об этом президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Politico.

Во время общения с прессой британский премьер заверил, что он не согласен с президентом США относительно Лондона и его "ужасного мэра", который якобы хочет установить там "законы шариата".

"Как вы видели во время государственного визита на прошлой неделе, есть много вещей, с которыми президент и я согласны. И мы работаем над ними вместе. Есть несколько вещей, с которыми мы не согласны. Это одна из них", - сказал Стармер.

Стармер также вежливо высмеял заявление Трампа, отметив, что идея введения шариата в Лондоне точно является "бессмысленной". Садик Хан, по его мнению, "очень хороший человек", который активно "борется с тяжкими преступлениями"

Трамп обвинил Лондон в "исламизации"

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября раскритиковал Лондон и его мэра Садика Хана, назвав город "ужасным".

"Теперь они (Садик Хан и мусульмане, - ред.) хотят установить законы шариата, но вы не в той стране", - заявил американский президент.

Напомним, что Трамп 17 сентября совершил уже второй государственный визит в Великобританию. Британские власти заявили, что это был самый большой церемониальный прием для государственного визита в новейшей истории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Кир Стармер
Новости
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"