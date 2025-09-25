Шаріату не планується: Стармер ввічливо висміяв заяву Трампа про Лондон

Мер Лондона Садік Хан не планує запроваджувати у британській столиці "норми шаріату", як висловився про це президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Під час спілкування з пресою британський прем'єр запевнив, що він не згодний з президентом США щодо Лондона та його "жахливого мера", який нібито хоче встановити там "закони шаріату".

"Як ви бачили під час державного візиту минулого тижня, є багато речей, з якими президент і я згодні. І ми працюємо над ними разом. Є кілька речей, з якими ми не згодні. Це одна з них", - сказав Стармер.

Стармер також ввічливо висміяв заяву Трампа, зазначивши, що ідея запровадження шаріату в Лондоні точно є "безглуздою". Садік Хан, на його думку, "дуже хороша людина", яка активно "бореться з тяжкими злочинами"