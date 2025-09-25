ua en ru
Шаріату не планується: Стармер ввічливо висміяв заяву Трампа про Лондон

Велика Британія, Четвер 25 вересня 2025 22:16
Шаріату не планується: Стармер ввічливо висміяв заяву Трампа про Лондон Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Мер Лондона Садік Хан не планує запроваджувати у британській столиці "норми шаріату", як висловився про це президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише Politico.

Під час спілкування з пресою британський прем'єр запевнив, що він не згодний з президентом США щодо Лондона та його "жахливого мера", який нібито хоче встановити там "закони шаріату".

"Як ви бачили під час державного візиту минулого тижня, є багато речей, з якими президент і я згодні. І ми працюємо над ними разом. Є кілька речей, з якими ми не згодні. Це одна з них", - сказав Стармер.

Стармер також ввічливо висміяв заяву Трампа, зазначивши, що ідея запровадження шаріату в Лондоні точно є "безглуздою". Садік Хан, на його думку, "дуже хороша людина", яка активно "бореться з тяжкими злочинами"

Трамп звинуватив Лондон в "ісламізації"

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня розкритикував Лондон та його мера Садіка Хана, назвавши місто "жахливим".

"Тепер вони (Садік Хан та мусульмани, - ред.) хочуть встановити закони шаріату, але ви не в тій країні", - заявив американський президент.

Нагадаємо, що Трамп 17 вересня здійснив вже другий державний візит до Великої Британії. Британська влада заявила, що це був найбільший церемоніальний прийом для державного візиту в новітній історії.

Сполучені Штати Америки Великобританія Дональд Трамп Кір Стармер
