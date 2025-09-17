ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Уникальный союзник: король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico

Украина, Среда 17 сентября 2025 10:40
UA EN RU
Уникальный союзник: король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico Фото: король Чарльз и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Союзники Украины пытаются всеми способами удержать Дональда Трампа на своей стороне. На этой неделе к дипломатическим инструментам подключили самого короля Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Союзники Украины ищут новые рычаги влияния на Трампа

Совместно с первой леди Меланией Трамп станет первым президентом США, которого официально примут в Виндзорском замке. Это станет еще одним исключением в череде необычных шагов второго государственного визита Трампа.

Лондон готовит пышный прием с банкетом, почетным эскортом и военным авиапарадом. За этой церемонией стоит и политическая цель - напомнить о долгой истории военного сотрудничества Британии и США.

Король как посредник

Британские власти рассчитывают, что королевский "шарм" поможет премьер-министру Киру Стармеру убедить Трампа усилить давление на Владимира Путина. Хотя официально переговоры о мире в Украине не значатся в программе, источники ожидают, что они будут подняты за закрытыми дверями.

Высокопоставленный военный чиновник отметил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и лично к Владимиру Зеленскому. Это дает Лондону уникальное преимущество - монарха, который тихо, но последовательно поддерживает Киев.

Поддержка Зеленского

В отличие от холодного отношения к украинскому президенту, Трамп демонстрирует глубокое уважение к британской монархии. Отправляясь в Лондон, он назвал Чарльза "элегантным джентльменом" и визит - "большой честью".

После скандальной встречи в Овальном кабинете Зеленский нашел поддержку именно у Чарльза. Король неожиданно пригласил его на чай в Сандрингем, а затем - на обед в Виндзорском замке перед июньским саммитом НАТО.

Орисия Луцевич из Chatham House отметила, что жесты Чарльза стали сигналом "солидарности и напоминанием о том, кто жертва, а кто агрессор". По словам бывшего британского дипломата, монарх умеет находить формы выражения своей позиции, даже не выступая публично.

Тайная дипломатия

Во время визита Трамп проведет ночь в Виндзоре, где его ждут каретная процессия, обед в парадной зале и государственный банкет. По мнению бывших дипломатов, именно в кулуарах король может попытаться убедить президента поддержать Украину.

Недавно Чарльз в послании к Дню независимости Украины призвал к "справедливому и прочному миру". Эксперты не исключают, что он вновь упомянет Украину в своей речи на банкете. Символизм визита подчеркивает роль Британии и США как союзников по войнам.

Сложный выбор для Трампа

Однако остается вопрос, сможет ли король реально повлиять на американского лидера. Советники указывают, что подобные приемы ранее помогали убедить Трампа в важности НАТО. В этот раз вместе с ним прибывают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив уиткофф, которых также будут пытаться склонить к поддержке Киева.

Биограф Чарльза Роберт Хардман подчеркивал, что "в терминах мягкой силы мир больше интересует монархия, чем Даунинг-стрит". Но при этом позиция Трампа в отношении России остается противоречивой.

Президент ясно дал понять, что дополнительные меры США против Москвы возможны только после того, как союзники по НАТО перестанут покупать российскую нефть и введут тарифы против Китая. По словам экспертов, такая позиция оставляет мало пространства для маневра.

Трамп может прислушаться к доводам короля, но ожидать резкого поворота в его политике эксперты пока не готовы.

Напомним, президент США Дональд Трамп 17 сентября официально начал свой беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию. Британские власти заявляют, что это крупнейший церемониальный прием для государственного визита в новейшей истории.

На прошлой неделе принц Гарри 12 совершил второй визит в Украину. Герцог Сассекский в Киеве встретился с 250 украинскими ветеранами и участниками "Игр Непокоренных".

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз III Дональд Трамп
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре