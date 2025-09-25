ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Им должно быть стыдно": Трамп обвинил ООН в тройном саботаже

США, Четверг 25 сентября 2025 09:36
UA EN RU
"Им должно быть стыдно": Трамп обвинил ООН в тройном саботаже Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп пожаловался на "тройной саботаж" во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук.

"Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования", - написал он.

Трамп подчеркнул, что ничего удивительного нет в том, что ООН "не может выполнять ту работу, для которой ее создали". Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.

Трамп добавил, что в дело уже вмешалась Служба тайной охраны.

Трамп в ООН

Напомним, недавно Трамп выступил на Генассамблее ООН. Однако во время его прибытия и речи случился ряд курьезов.

Сначала остановился эскалатор, по которому он поднимался, а уже когда он должен был говорить - сломался телесуфлер. Тогда Трамп высмеял ООН, заявил, что он за время своего второго президентского срока завершил семь войн, а от Организации не получил помощи.

"Я даже не получил звонка от Организации Объединенных Наций с предложением помочь в заключении соглашения. Все, что я получил от ООН - это эскалатор, который поднимаясь, остановился посередине. А также сломанный суфлер", - посмеялся Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"