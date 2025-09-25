"Им должно быть стыдно": Трамп обвинил ООН в тройном саботаже

Президент США Дональд Трамп пожаловался на "тройной саботаж" во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук.

"Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования", - написал он.

Трамп подчеркнул, что ничего удивительного нет в том, что ООН "не может выполнять ту работу, для которой ее создали". Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.

Трамп добавил, что в дело уже вмешалась Служба тайной охраны.