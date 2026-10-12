Шантаж на 30 миллионов: хакер грозится выложить рабочую версию GTA 6

Ограбление банкомата и прыжки с парашютом в Вайс-Сити

Новый пятиминутный фрагмент геймплея сначала появился на форуме ResetEra, после чего быстро распространился в соцсетях.

На видео Люсия передвигается по улицам Вайс-Сити полностью без одежды, выходит из черно-белого автомобиля и направляется в банкомат фиктивного бренда Buckme. Там она побеждает прохожего, забирает деньги и поднимается по лифту на крышу строительной площадки.

На крыше героиня получает парашют со шлемом и совершает несколько неудачных скачков с высоты, врезаясь в соседние здания. Прохожие и виртуальные жители города совершенно не реагируют на отсутствие одежды на девушке.

Эксперты отмечают, что подобное поведение персонажей свидетельствует об использовании внутреннего меню разработчиков (debug menu), а не о наличии такой механики в финальной версии игры.

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Ультиматум злоумышленника

После опубликования ролика Cyberleek выдвинул разработчикам новые требования. Следующей целью злоумышленника является публикация полностью рабочего билда GTA 6, позволяющего пройти всю сюжетную кампанию на компьютерах еще до официального выхода игры на консолях.

Для осуществления этого сценария хакер требует

Поднять капитализацию его мемкоина CYBERLEEK до 30 миллионов долларов.

Альтернатива - заставить издателя Take-Two и студию Rockstar Games публично извиниться перед игроками за отказ от полноценных дисковых изданий.

Официально подтвердите релиз игры на физических носителях для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Учитывая, что официальный релиз игры запланирован на 19 ноября, изменить логистические планы и выпустить диски вовремя становится практически невыполнимой задачей для издателя.

Cyberleek сейчас планы для исполнения целого разработчика GTA 6 построить on-line on token reaches 30M в marketcap, неудовлетворенный two-two ispoes apology and statement o physical discs. https://t.co/IyccoBNvgT — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) October 10, 2026

Охота на хакера и позиция Take-Two

Распространение материалов игры за деньги и разгон криптовалютных манипуляций является незаконной деятельностью, прямо нарушающей авторские права Rockstar Games.

Студия ранее называла подобные истоки "крающими сердце", а материнская компания Take-Two активно привлекает юридические рычаги для прекращения деятельности Cyberleek.

Издатель направил официальные судебные повестки и запросы к платформам Discord, Reddit, Microsoft, YouTube и X для раскрытия данных о личности злоумышленника.

Все публикации геймплейных материалов в сети мгновенно блокируются по жалобам о нарушении авторских прав.