Утечка GTA 6: Rockstar Games сделала официальное заявление по поводу слива геймплея

Студия Rockstar Games выпустила официальное заявление в ответ на масштабную утечку кадров геймплея Grand Theft Auto VI, выразив разочарование ситуацией и анонсировав скорый показ материалов игры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Rockstar Games в X .

Утечку кадров геймплея разработчики назвали "чрезвычайно печальным событием", поскольку планировали продемонстрировать игру сообщества в совсем другом формате.

Реакция разработчиков и благодарность сообществу

Представители компании извинились перед фанатами за длительное ожидание официальных подробностей. Несмотря на наличие спойлеров в сети, команда выразила надежду, что игроки подождут возможности лично оценить игру.

Официальный показ: уже завтра, 27 августа, разработчики обещают продемонстрировать расширенный обзор проекта.

Дата релиза: релиз игры запланирован на 19 ноября.

Поддержка фанатов: команда выразила глубокую благодарность сообществу за тысячи теплых слов и сообщений в поддержку.

В Rockstar Games подчеркнули, что ключевой целью остается создание продукта, который превзойдет все ожидания аудитории.

Напомним, на прошлой неделе в сеть попали новые кадры игрового процесса и карта GTA VI. Они раскрыли возврат элементов прокачки из San Andreas, систему чести в стиле Red Dead Redemption и потребность заправлять автомобили.

Анонимный хакер, выложивший видео, заявил, что сделал это в знак протеста против политики Rockstar. Разработчики планируют продавать физические копии игры без дисков - только с кодом активации в коробке.

Позднее группировка CyberLeek опубликовала на платформе X заявление, в котором обязалось обнародовать весь архив слитого геймплея, если Rockstar Games не выполнит условие "исправления причиненного ущерба" и прощения перед сообществом.