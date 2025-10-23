ua en ru
"Шансы возросли": Ермак о возможном визите руководства США в Украину

Украина, Четверг 23 октября 2025 12:55
"Шансы возросли": Ермак о возможном визите руководства США в Украину Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Кава

Визиты в Украину высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки являются крайне важными. В частности, речь о госсекретаре Марко Рубио, вице-президенте Джей Ди Венсе и президенте Дональде Трампе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, такие поездки имеют большое значение и должны состояться, как только появится возможность.

"Я глубоко убежден, что только побывав в Украине, можно по-настоящему понять реальную ситуацию, почувствовать силу и дух нашего народа. Можно сто раз повторять те или иные вещи, но лучше один раз увидеть все собственными глазами", - отметил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что во время каждой встречи с американскими партнерами украинская сторона повторяет приглашение посетить Украину.

На вопрос о том, возможен ли визит кого-то из высокопоставленных чиновников США уже до конца года, если не считать президента Трампа, Ермак ответил, что подтверждений пока нет, однако шансы выросли.

"Я не могу сказать, что уже есть какие-то подтверждения. Но мне кажется, что сегодня такой визит более реален, чем был до нашей последней поездки. И это еще один из ее конкретных результатов", - отметил руководитель ОП.

Визиты высокопоставленных чиновников США в Украину

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ не все зарубежные чиновники посещают Украину. Это связано как с ситуацией с безопасностью, так и с транспортными проблемами, ведь воздушное пространство Украины - закрыто.

Несмотря на это предшественник Трампа, Джо Байден, посетил Украину в феврале 2023 года.

А уже во времена президентства Трампа в Украине побывал его представитель Кит Келлог. Он неоднократно посещал Киев, а также ездил к линии фронта. Последний его визит состоялся 11 сентября.

Однако перед его визитом, когда он направлялся в Польшу, в ночь на 10 сентября, в польское воздушное пространство вторглись десятки российских дронов.

