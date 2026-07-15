ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Количество бюджетных мест в вузах будут определять по-новому

17:51 15.07.2026 Ср
3 мин
Что влияет на количество бюджетных мест?
aimg Татьяна Веремеева
Количество бюджетных мест в вузах будут определять по-новому Фото: Образование в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине впервые сформирован государственный заказ на подготовку специалистов на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда. Новый подход уже будет применен при формировании госзаказа на 2026-2027 учебные годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Главное:

  • Прогноз на 10 лет: В Украине впервые сформировали государственный заказ в вузах на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда.
  • Приоритетные профессии: Из-за восстановления страны и развития экономики больше увеличится спрос на строителей, инженеров, медиков, ученых и рабочие специальности.
  • Масштабы дефицита: Только в период 2032-2036 годов украинской экономике понадобится около 2,62 миллиона новых работников.
  • Комплексный подход: Государству придется дополнительно привлекать экономически неактивных граждан и стимулировать возвращение украинцев из-за границы.
  • Гибкие правила: При распределении госзаказа обязательно будут учитываться технические возможности системы образования и текущая государственная политика.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров. Теперь количество бюджетных мест будут определять не только по предложениям государственных заказчиков, но и на основании прогноза того, в каких специалистах будет нуждаться экономика в будущем.

В Минэкономики отмечают, что это первый в Украине долгосрочный прогноз потребностей рынка труда, подготовленный на основе экономического моделирования.

"Имеем десятилетний прогноз потребностей рынка труда, который позволяет значительно точнее оценить, какие именно специалисты будут нуждаться в экономике в будущем, а также поможет сделать государственный заказ более обоснованным и более близким к реальным потребностям экономики", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Читайте также: Бюджет и контракт: сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году

В каких специалистах больше всего будет нуждаться экономика

По базовому сценарию прогноза количество занятых в экономике должно вырасти с 12,9 миллиона человек в 2025 году до 13,6 миллиона в 2030 году и 14,6 миллиона в 2036 году.

При этом будет изменяться и структура спроса. Больше всего будет расти потребность в:

  • инженерах и технических специалистах;
  • производственных профессиях;
  • строителях;
  • медиках;
  • ученых;
  • других прикладных специальностях.

Ожидается, что восстановление страны существенно увеличит спрос на работников строительной отрасли. Если сейчас в ней занято около 520 тысяч человек, то к 2036 году потребность может превысить 1,2 миллиона работников.

Также прогнозируется рост потребности в работниках перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности.

Сколько новых работников понадобится Украине

По расчетам Минэкономики, только в 2032-2036 годах экономике понадобится около 2,62 миллиона новых работников.

Наибольший спрос прогнозируют на профессионалов, квалифицированных рабочих, технических специалистов, производственников, а также сферы торговли и услуг.

В то же время в министерстве подчеркивают, что покрыть эту потребность только за счет выпускников учебных заведений не удастся. Поэтому кроме изменений в системе образования необходимо также привлекать к рынку труда экономически неактивное население и создавать условия для возвращения украинцев из-за границы.

В Минэкономики также подчеркнули, что прогноз потребностей рынка труда не означает автоматического определения количества бюджетных мест. При формировании государственного заказа будут учитываться возможности системы образования, государственная политика и другие факторы.

В дальнейшем прогноз планируют регулярно обновлять, чтобы государственный заказ мог оперативнее реагировать на изменения в экономике и на рынке труда. В перспективе его результаты сделают открытыми для работодателей, учебных заведений и будущих поступающих.

Напомним, МОН обновило правила поступления в высшие учебные заведения в 2026 году. Изменения касаются региональных коэффициентов, дистанционной сдачи вступительных экзаменов, условий поступления для абитуриентов с временно оккупированных и прифронтовых территорий, распределения бюджетных мест, а также отдельных правил поступления в магистратуру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Образование в Украине Вузы Вступительная кампания
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки