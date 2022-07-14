"Шахтар" закрив клубний телеканал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Услід за закриттям телеканалів "Україна", "Футбол 1/2/3" та інших, що входили до "Медіа Групи Україна", закривається і клубний телеканал "Шахтаря". Ліцензію на ефірне мовлення "гірники" зобов'язалися повернути державі.

У "Шахтарі" закриття телеканалу назвали "вимушеним кроком". Він пов'язаний із набуттям чинності "антиолігархічного" закону. Бізнесмен Рінат Ахметов і його група SCM вирішила вийти з медіабізнесу через "несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками дії закону".

"Шахтар" запустив власний телеканал навесні 2020-го. Спершу там показували архівні матчі "гірників", а згодом для наповнення ефірної сітки почали створювати власний контент. Shakhtar TV був в ефірі OTT-платформ і кабельних операторів.

У понеділок "Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади керманича команди. Італійський фахівець домовився про дострокове припинення співпраці за згодою сторін.