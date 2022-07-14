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"Шахтар" закрив клубний телеканал

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Київ, Четвер 14 липня 2022 09:46
"Шахтар" закрив клубний телеканал Фото: Shakhtar TV припинив мовлення (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" оголосив про припинення телевізійного мовлення клубного каналу Shakhtar TV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Услід за закриттям телеканалів "Україна", "Футбол 1/2/3" та інших, що входили до "Медіа Групи Україна", закривається і клубний телеканал "Шахтаря". Ліцензію на ефірне мовлення "гірники" зобов'язалися повернути державі.

У "Шахтарі" закриття телеканалу назвали "вимушеним кроком". Він пов'язаний із набуттям чинності "антиолігархічного" закону. Бізнесмен Рінат Ахметов і його група SCM вирішила вийти з медіабізнесу через "несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками дії закону".

"Шахтар" запустив власний телеканал навесні 2020-го. Спершу там показували архівні матчі "гірників", а згодом для наповнення ефірної сітки почали створювати власний контент. Shakhtar TV був в ефірі OTT-платформ і кабельних операторів.

У понеділок "Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади керманича команди. Італійський фахівець домовився про дострокове припинення співпраці за згодою сторін.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

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