Ахметов вирішив вийти з медіабізнесу. Що буде з каналами та іншими ЗМІ

Український бізнесмен Рінат Ахметов вирішив відмовитися від своїх медіа-активів, проте не прояснив подальшу долю телеканалів та інших ЗМІ. Єдине, що можна сказати, - він не потрапить до реєстру олігархів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент.

SCM відмовляється від "Медіа Групи України"

Ахметов сьогодні заявив, що прийняв рішення вивести інвестиційну компанію SCM з медійного бізнесу.

"Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа", - зазначив він.

Чому Ахметов вийшов з медіабізнесу

За його словами, рішення пов'язане з набранням чинності закону про олігархів. При цьому бізнесмен поскаржився на короткий шестимісячний термін і російську агресію, які не дозволили SCM продати бізнес на ринкових умовах.

Відповідно до закону, до реєстру мають вносити великих бізнесменів, які мають значний вплив на ЗМІ або політичне життя.

Які активи належать "Медіа Групі Україна"

Холдинг об'єднує телеканали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, Індиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбас", "34 телеканал" і "Сигма".

Також серед активів - оператор супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компанії "Теле О" та "Допоможемо ТВ", "Новинна Група Україна", мультимедійна платформа СЕГОДНЯ - теленовини "Сегодня", сайт segodnya.ua. А також кросплатформенний проект Vogue.UA.

Що буде з каналами та іншими ЗМІ

Директор з комунікацій SCM Наталія Ємченко у своєму Facebook уточнює, що холдинг не передає державі активи, а лише ліцензії на мовлення. Але підтвердила, що такого гравця на медійному ринку України більше не буде.

Таким чином, фактично буде припинено мовлення всіх телеканалів "Медіа Групи Україна", в тому числі телеканалів "Футбол", які раніше були доступні за платною підпискою.

Що стосується онлайн-медіа, то в заяві Ахметова йдеться, що їх робота припиняється.

Міністр культури Олександр Ткаченко на телемарафоні заявив, що новина застала його зненацька, і поки складно сказати, що буде далі.

"Спробую поговорити з представниками власників, з керівництвом "Медіа Групи Україна". Єдине, що можу сказати на даний момент, - це серйозна новина, тому що "Медіа Група Україна" - одна з 4 найбільших приватних медіагруп, це не може не позначитися на ринку. Ринок і так на сьогоднішній момент сильно просів через війну. Дізнаємося більше інформації - тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент в Україні", - зазначив він.

Реакція Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення Ахметова гідним прикладом рівності перед законом.

"Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави і бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні бачимо гідний приклад від групи СКМ - закон один для всіх", - зазначив він.

"Медіа Група" транслює українські канали за кордоном

Сьогодні ж з'явилася інформація про запуск пакету українських каналів у Польщі, який доступний у пропозиції OTT Polsat Box Go Ukraine. У цьому пакеті 9 каналів, до 25 липня всі користувачі можуть переглядати їх безкоштовно.

Пакет українських телеканалів також доступний в Португалії (MEO) і Канаді (RiverTV).

Холдинг заявив, що планує укласти угоди і з іншими операторами Польщі, а також ЄС, щоб за кордоном було представлено більше українських розважальних каналів. Однак не зрозуміло, як ця заява корелюється з відмовою від ліцензій на мовлення.