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Де Дзербі остаточно покинув "Шахтар"

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 10:25
Де Дзербі остаточно покинув "Шахтар" Фото: Роберто Де Дзербі провів у "Шахтарі" всього рік (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" попрощався з головним тренером команди Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Італійський фахівець пішов із "Шахтаря" за згодою сторін. Разом із ним лави "гірників" покинув і тренерський штаб.

Де Дзербі очолив "Шахтар" у травні 2021-го. Під його керівництвом донеччани здобули Суперкубок України та завершили на першій сходинці перерваний повномасштабної війною сезон 2021/22. Натомість у Лізі чемпіонів "гірники" фінішували останніми в квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом".

Найімовірнішим претендентом на вакантну посаду тренера є Ігор Йовічевіч. Хорватський фахівець у попередньому сезоні працював зі СК "Дніпро-1". Раніше він тренував загребське "Динамо", словенський "Целє" та львівські "Карпати".

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

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