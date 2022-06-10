"Шахтар" на переправі. Тріо кандидатів на місце "дезертира" Де Дзербі

Цьогоріч донецький "Шахтар" пережив дежавю. "Гірники" змушені були вдруге за 8 років тікати від війни. У 2014 році довелося покинути не тільки рідну домівку – сучасну "Донбас Арену", а й всю вибудувану роками інфраструктуру на кшталт навчально-тренувальної бази "Кірша". Після років блукань (Львів, Харків) врешті команда осіла в Києві та навіть нав’язала столичному "Динамо" боротьбу за увагу незаангажованих уболівальників. Та 24 лютого змінило все.

Фото: Роберто Де Дзербі на валізах (shakhtar.com)

Повномасштабний напад РФ із її схибленим союзником із Білорусі з усіх клубів вдарив по "Шахтарю" найбільше. Півтора десятка легіонерів і десяток італійців у тренерському штабі на чолі з Роберто Де Дзербі з першими бомбардуваннями Києва та передмість усвідомили, що ця війна – не їхня. Звісно, претензій до них може бути мінімум. Та потреба зміни вектору "гірників" стала очевидною як ніколи.

Вочевидь, від майбутньої стратегії керівництво клубу відштовхуватиметься при виборі нового керманича "Шахтаря". Поведінка Де Дзербі та чутки про повернення до Італії в місцевій пресі, імовірно запущені оточенням тренера, залишають примарні шанси на продовження його роботи в УПЛ. Запрошення ж нових західних фахівців в умовах війни виглядає неймовірним.

Отже, шукати нового вождя "гірникам" доведеться в Україні. Сенсаційне призначення Віктора Скрипника до полтавської "Ворскли" та ймовірна поява Юрія Вернидуба в "Кривбасі" зменшили перелік реальних кандидатів до мінімуму. Фактично "Шахтар" має лише 3 варіанти.

Варіант перший – інерційний. Із часу повернення Даріо Срни до "Шахтаря" минуло вже три роки. У період роботи асистентом головного тренера та на загадковій посаді директора з футболу хорвата раз у раз називають претендентом на крісло коуча "гірників".

Фото: Даріо Срна (shakhtar.com)

Портфоліо Срни промовисте. Він не тільки віддав "Шахтарю" 15 років ігрової кар’єри, що в епоху комерціалізації футболу вже є досягненням. Балканець був незамінною частинкою, імовірно, найкращої команди в історії клубу з домінуванням в УПЛ і Кубком УЄФА в музеї "Шахтаря". Срна став своїм.

Для призначення головним тренером, здається, все готове. Срна має ліцензію UEFA Pro, ладнає з власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим і генеральним директором Сергієм Палкіним, який займається операційною діяльністю "гірників". Хорват має авторитет у команді та знайомий із ситуацією в колективі зсередини.

Та одна справа тренувати нашпигований бразильськими талантами та купленими за десятки мільйонів доларів зірками "Шахтар". Інша – складену зі збірників України команду, ослаблену вчорашніми юніорами та поверненими з "Маріуполя" виконавцями. На благодійне турне "гірників" із легіонерів повернулися лише Марлон і Соломон. І якщо останній звик до війни на батьківщині, то бразилець свою місію, напевне, вважає завершеною.

За таких умов просідання результатів "Шахтаря" майже гарантоване. Гаразд, у групі Ліги чемпіонів він став останнім і в сезоні 2021/22. Але як реагуватиме керівництво "гірників", коли команда фінішує в УПЛ, наприклад, третьою чи четвертою? Навряд чи Срна-тренер хотів би такого старту кар’єри…

Варіант другий – раціональний. Нещодавно в пресі з "Шахтарем" почали пов’язувати Ігора Йовічевіча. Головний тренер "Дніпра-1" не без проблем забезпечив просування команди на новий щабель. У достроково завершеному чемпіонаті дніпровці фінішували третіми, але ігровий прогрес команді дався нелегко.

Фото: Ігор Йовічевіч (shakhtar.com)

Тим не менше, Йовічевіч вважається фахівцем у роботі з молоддю та розкриттю нових граней списаних колегами виконавців. Ця риса може стати в нагоді "Шахтарю" в умовах перебудови. Подейкують, що директор з футболу Срна готовий просувати призначення співвітчизника саме цим реноме.

Йовічевіч у захваті від України. Вона стала для нього другою батьківщиною. Тренер вивчив українську мову, його діти ходили в місцеві школи. Та й війна загартованого хорвата не лякає. Нещодавно він заявив про готовність повернутися до роботи та тренувати навіть в умовах війни. Іронічно, якщо першим україномовним тренером "Шахтаря" стане хорват Йовічевіч…

Варіант третій – фантастичний. "Наш герой – Сергій Ребров!" – так завершується один із зарядів ультрас київського "Динамо". Значна частка футбольних уболівальників уже може й не знати, що легенда "біло-синіх" є вихованцем "Шахтаря". Уродженець Горлівки встиг дебютувати за донеччан в останній першості СРСР, та ще й забив дебютний гол саме "Динамо". Перший незалежний чемпіонат Ребров ще відіграв у "Шахтарі", а потім перебрався до Києва.

Фото: Сергій Ребров (facebook.com/alainfcae)

Саме в столиці він став знаменитим на весь Старий світ нападником. Саме тут Ребров зробив собі ім’я і як тренер. Саме цей фахівець чи не єдиним не побачив поруч зі своїм прізвищем тези про "конспекти Лобановського" – звичного кліше разом із "динамівським серцем" для всіх коучів "біло-синіх" після Метра.

Ребров є справді сучасним тренером. Він постійно прагне до самовдосконалення, не цурається шукати поради в колег чи аналітиків-початківців, береться до справи в непростих умовах і неодмінно досягає успіху. Перший за 6 років титул "Динамо", 3 чемпіонства поспіль і груповий турнір Ліги чемпіонів для "Ференцвароша", золоті медалі з еміратським "Аль-Айном".

Ребров на тренерському містку "Шахтаря" став би своєрідною, хоч і запізнілою відповіддю на призначення Луческу в "Динамо". Та чи зважаться боси "гірників" на такий крок саме зараз? Із "Динамо" Ребров пішов через розбіжності щодо трансферної політики. Зміна вектору розвитку та, вочевидь, невідворотна економія зменшують шанси "Шахтаря" стати підходящим місцем для продовження кар’єри українця.

"Жодної пропозиції від "Шахтаря" у мене не було і немає" – заявив Ребров нещодавно. До 1 липня фахівець пов'язаний контрактом із "Аль-Айном" У пустелі ще можуть скористатися пункт пролонгації договору на рік. Та навряд підуть на такий крок, якщо сам Ребров не матиме бажання працювати в Еміратах. Він хотів би очолити збірну України, та не схоже, що ця позиція стане вакантною незабаром…

Букмекери відкрили лінію на наступного постійного головного тренера "Шахтаря" після Де Дзербі. Фаворитом для контори Favbet наразі є Йовічевіч. Коефіцієнт на його призначення – 1,70. На Срну в ролі керманича команди можна поставити з кефом 2,30. Імовірність же призначення Реброва оцінили космічним балом 30,00.