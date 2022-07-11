Перший воєнний. Попередній гід сезоном 2022/23 української Прем'єр-ліги

Чи розпочнеться футбольний сезон 2022/23: Так, розпочнеться.

Скільки команд гратимуть у Прем'єр-лізі: 16 клубів.

Який формат турніру в УПЛ: 2 кола без додаткових умов.

У яких регіонах гратимуть матчі: Київ та 3 області.

Чи проводитимуть матчі за межами України: Так, частково.

"Динамо" гратиме матчі в Києві (фото: fcdynamo.com)

Вир турбулентності, що закрутив усю Україну з моменту повномасштабного вторгнення РФ, "накрив" і вітчизняний спорт. Функціонери тижнями ламають голову над тим, як організувати проведення змагань в умовах війни.

Футбольні люди, вочевидь, у цьому питанні просунулися найбільш далеко. Однак, відкритих запитань, усіх цих "але" та "якщо" залишається та виникає заново так багато, що пересічний уболівальник не встигає простежити за ситуацією.

На рівні Української асоціації футболу старт нового сезону запланували на останню декаду серпня. Найімовірніше, 1-й тур Прем'єр-ліги розпочнеться 20 серпня. Президент УАФ Андрій Павелко вже озвучив публічно регіони, де намітили розпочинати чемпіонат. Матчі УПЛ, принаймні на початку сезону, гратимуть у Києві та Київській області, а також у Львівській та Закарпатській областях. Тернопільщина – під питанням.

"Арена Львів" може стати домівкою для кількох команд (фото: facebook.com/ArenaLviv)

Орієнтуючись на це, займаються плануванням і клуби. На старт вийдуть 16 команд. Замість чернігівської "Десни" та "Маріуполя", які тимчасово зникли з футбольної мапи України, до УПЛ піднялися "Металіст" і "Кривбас". Але окремі клуби наполягають на тому, аби грати вдома. Той же "Верес" зібрався добудувати стадіон у Рівному, а "Ворскла" нібито проситиме обласне керівництво про дозвіл для Полтави.

Частина матчів відбудеться за межами України. Проте, там гратимуть лише представники в єврокубках – "Шахтар", "Динамо", СК "Дніпро-1", "Зоря" і "Ворскла". Та їздити за кордон іншим не судилося. Календар складуть так, щоб на чужині єврокубкові бійці грали між собою. Більше того, щойно команда вилетить з Європи, відразу почне грати тільки в Україні.

На початковому етапі підготовки нового сезону всерйоз розглядали поділ чемпіонату на групи за географічним принципом. Та цей проєкт відхилили. Проте, підгрупи насправді будуть негласними. Команди, що базуватимуться на Київщині, передусім зіграють між собою. Ті, хто на заході України та учасники єврокубків – між собою.

Легіонерів у сезоні 2022/23 буде обмаль. "Шахтар", вочевидь, попрощається зі всіма бразильцями та ізраїльтянином Соломоном. Буркінієць Траоре може розпочати з "гірниками", оскільки після важкої травми працевлаштуватися деінде форварду буде важко.

"Шахтар" максимально "українізується" (фото: shakhtar.com)

Тим часом у складі "Динамо" на тренувальних зборах у Швейцарії з'явилися поляк Кендзьора та словенець Вербіч. За "Дніпро-1" можуть продовжити виступи Бузанелло, Ді Франко, Джурасек і легіонери "Металіста". Тим часом у "Чорноморці" з'явився безстрашний канадець Джеймс. Є свої герої-легіонери і в "Руха", і в "Миная".

Якісні іноземці не їхатимуть до УПЛ із міркувань безпеки. Так, виконавчий директор ліги Євген Дикий анонсував порядок проведення матчів із переліком заходів безпеки – планом дій на випадок евакуації футболістів та інших офіційних осіб під час повітряної тривоги. Та зараз він все ще узгоджується з владою, військовими адміністраціями та поліцією...

Сумнівно, що прийдешній сезон Прем'єр-ліги стане видовищем, що тішитиме око естетів. Але ціль його проведення в умовах війни зовсім інша. Футбольний чемпіонат стане символом – незламності, жаги до життя і майбутнього відродження України. Зокрема, і спортивного.